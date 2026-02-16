Lamine Yamal toca fondo en Girona: falla un penalti con 0-0 en una jugada que condenó al Barcelona

Lamine Yamal tocó fondo en Girona con un partido muy difícil para él y con un fallo clave. Con 0-0 en el marcador en el duelo de Liga en el que el Barcelona ha perdido el liderato, el jugador español falló un penalti, que además se produjo en un momento clave del partido: en la última jugada antes del descanso.

Tras su mal partido en el Metropolitano, en el que estuvo desaparecido contra el Atlético de Madrid, y su enigmático mensaje a través de sus redes sociales, el extremo del Barcelona falló un penalti contra el Girona justo antes de llegar al descanso en Montilivi. Lo tiró al poste en un disparo para nada bueno. Una oportunidad perdida para el internacional español, al que ya señalan por su temporada, no precisamente muy desequilibrante.

El partido de Lamine Yamal contra el Girona no fue nada bueno. Estuvo errático y lamentándose en cada jugada. No le salieron las cosas. En el primer tramo de partido, falló un mano a mano muy claro ante Gazzaniga que el portero rival le atajó con facilidad. Nada habitual en él tirar así de mal.

Pero su gran fallo contra el Girona en el primer tiempo llegó en la última acción antes del descanso. Dani Olmo cayó derribado dentro del área local contra Blind en el último segundo del descuento y Soto Grado pitó penalti sin pestañear. Había contacto y era pena máxima clara.

Lo tiró Lamine Yamal, pero no se le veía muy confiado por la cara que puso antes de tirarlo. Lo tiró realizando una pequeña paradinha antes del disparo y este se le fue directo al poste de la portería de Gazzaniga. El portero del Girona hizo la estatua y la pelota salió repelida. La defensa local despejó la pelota y el encuentro se marchó al descanso con empate a cero.

Lamine Yamal terminó la primera parte con las manos en la cabeza y lamentándose por este fallo del penalti. Se fue muy cabreado a vestuarios tras perdonar una jugada clamorosa que hubiese adelantado a los de Hansi Flick en un partido muy complicado. La segunda parte siguió con la misma línea, incapaz de ser desequilibrante. Acabó desesperado, provocando una roja de Joel Roca por una durísima entrada, pero amargado por la situación del Barcelona, que perdió el liderato de Liga, pero también por la suya, cada vez menos decisivo y en esta ocasión con un fallo que condenó al Barça en Gerona.