¿Por qué el Barcelona juega contra el Girona un lunes?

El Barcelona se mide este lunes al Girona en Montilivi desde las 21:00 horas con motivo de la jornada 24 de la Liga. Un horario impuesto por Javier Tebas a estos dos clubes catalanes, nada habitual para la entidad culé, habituada a jugar en fin de semana cada jornada.

La Liga de Javier Tebas ha aprovechado que el Barcelona ya está clasificado de manera directa para los octavos de final de la Champions y que esta semana no tiene que jugar la ronda de playoff, para colocarle a jugar la jornada 24 de la Liga contra el Girona en lunes. Un horario nada habitual para los de Hansi Flick. Una explicación sencilla.

También hay que recordar que el Barcelona jugó el jueves pasado la ida de la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Y así ha podido tener más días de descanso. Pero los colchoneros jugaron el domingo a las 16:15 porque el próximo miércoles tienen partido de Champions en Brujas.

De esta manera, el Barcelona tendrá que defender el liderato en lunes ante el Girona en Montilivi. Los de Hansi Flick están obligados a ganar para poder recuperar la primera plaza de la Liga, que a esta hora es del Real Madrid tras su victoria contra la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu el pasado sábado.

El Barcelona está presionado ante el Girona este lunes

El conjunto azulgrana deberá gestionar la presión para resolver un encuentro que, además, le permita borrar las malas sensaciones coperas. Y es que, en el Metropolitano, el equipo rojiblanco arrolló y desdibujó al Barcelona en la primera mitad, infligiendo un castigo severo que compromete seriamente sus opciones de revalidar el título.

El conjunto azulgrana se mostró vulnerable por los costados y su línea defensiva adelantada no funcionó, generando dudas de cara a su visita a Montilivi, un escenario donde el Girona no ha perdido en lo que va de 2026.

Para volver a la senda de la victoria, el Barcelona recuperará a Raphinha, ausente en los últimos tres partidos por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. El brasileño participó junto al resto del equipo en la última sesión por tercer día consecutivo en la parte del entrenamiento abierta a la prensa.

Rashford sigue siendo baja junto a las ya conocidas de Pedri González, por una lesión muscular en el bíceps femoral derecho; Gavi, que sigue recuperándose de una artroscopia de rodilla; y Andreas Christensen, que no volverá hasta marzo o abril tras una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.