Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra la Real Sociedad

El Real Madrid se pone líder de la Liga. El club blanco, tras ganar a la Real Sociedad, se va a los 60 puntos y supera en dos al Barcelona, que tiene un partido menos disputado. A la espera de que los culés jueguen su encuentro de esta 24ª jornada, que lo hará el lunes en Gerona, el Real Madrid se mantendrá mínimo dos días en lo más alto de la clasificación de la Liga.

El Real Madrid goleó a la Real Sociedad (4-1) en el Santiago Bernabéu por 4-1 con goles de Gonzalo, Fede Valverde y dos de Vinicius, ambos de penalti. Gran partido del equipo de Arbeloa ante una Real Sociedad que venía lanzada, pero que cayó goleada en el Bernabéu.

El conjunto blanco jugó un gran encuentro de fútbol para ponerse líder de la Liga. Pese a la sensación de crisis que hay en el Real Madrid, la realidad es que el equipo de Arbeloa es líder de la Liga ahora, a la espera de que juegue el Barcelona ante el Girona. Mientras tanto, el Real Madrid estará al frente en la clasificación de la Liga. Por su parte, la Real Sociedad se queda en la octava posición, en la que ya estaba, fuera de Europa, pero a tan sólo tres puntos.

De esta 24ª jornada todavía quedan varios encuentros por disputarse y la próxima semana también será clave para el Real Madrid. El equipo blanco se medirá a Osasuna en El Sadar de Pamplona, mientras que el Barcelona recibirá al Levante en el Camp Nou, en lo que se refiere a los dos únicos equipos que pelean por la Liga. Antes de ese partido ante Osasuna, el Real Madrid jugará ante el Benfica el encuentro de ida de los playoffs de Champions.

Así queda la clasificación de la Liga

Real Madrid – 60 puntos Barcelona – 58 Atlético de Madrid – 45 Villarreal – 45 Betis – 38 Espanyol – 35 Celta de Vigo – 34 Real Sociedad – 31 Osasuna – 30 Getafe – 29 Athletic Club – 28 Sevilla – 26 Alavés – 26 Girona – 26 Elche – 25 Mallorca – 24 Valencia – 23 Rayo Vallecano – 22 Levante – 18 Real Oviedo – 16

Resultados de la 24ª jornada

Elche 0-0 Osasuna

Espanyol 2-2 Celta de Vigo

Getafe 2-1 Villarreal

Sevilla 1-1 Alavés

Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Quedan por jugarse: