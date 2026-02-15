Alineación posible del Barcelona contra el Girona: Cancelo será titular y Raphinha es la duda

La alineación del Barcelona para enfrentarse al Girona este lunes en Montilivi a partir de las 21:00 horas en la jornada 24 de la Liga tiene la duda de Raphinha. El brasileño ya está recuperado de su lesión, pero Hansi Flick no quiere correr riesgos. El que será titular en el lateral izquierdo será Cancelo. También apunta a regresar al once Marc Bernal en el centro del campo.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con la titularidad de Joan García. El portero catalán sigue bajo palos. Partido importante para él contra el Girona para resarcirse de su grave error contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey y los dolorosos cuatro goles encajados.

La defensa del Barcelona puede presentar algún cambio en su alineación para enfrentarse al Girona. Balde podría ser suplente y, en su lugar, el titular sería Cancelo. El español no viene en su mejor momento. El lateral derecho sería para Koundé. Y la pareja de centrales estaría formada por Eric García y Cubarsí.

La alineación del Barcelona sigue en el centro del campo con el regreso a la titularidad de Marc Bernal. El canterano vuelve al once tras no jugar nada en el Metropolitano y a su lado tendrá al capitán De Jong. En el enganche estará Fermín López.

Y en el ataque del Barcelona, la duda en la alineación de Hansi Flick es Raphinha. Empezar de inicio y jugar unos minutos pactados. O salir en el tramo final. El que sí será seguro titular es Lamine Yamal, también Lewandowski en la punta. Si el brasileño es suplente, el titular en la otra banda será Ferran Torres.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Girona este lunes con motivo de la jornada 24 de la Liga: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Cancelo; De Jong, Bernal; Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermín López; Lewandowski.