Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el derbi catalán de la Liga Girona - Barcelona Este Girona - Barcelona es de la jornada 24 de la Liga y se jugará en Montilivi El Barcelona llega a este choque tras la dura derrota copera frente al Atlético de Madrid

El Girona y el Barcelona van a protagonizar un auténtico partidazo para cerrar la jornada 24 de la Liga en Montilivi. Ambos equipos necesitan los tres puntos sí o sí, por lo que el espectáculo sobre el terreno de juego va a estar asegurado. Los locales quieren seguir alejándose de los puestos de descenso, mientras que el combinado culé tiene que levantarse tras la debacle copera en el Metropolitano. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este derbi catalán.

Horario del Girona – Barcelona: cuándo es el partido de la Liga

El Barcelona acude a Montilivi para enfrentarse al Girona en este partido que corresponde a la jornada 24 de la Liga. El conjunto dirigido por Hansi Flick llega a este derbi catalán después de haberse llevado un duro mazazo el jueves en la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, ya que cayó por 4-0 en el Metropolitano en una debacle histórica. Es por ello que tendrán que ir con todo contra el equipo de Michel para intentar reponerse y que no les pase factura este bajón anímico.

A qué hora es el partido de la Liga Girona – Barcelona

La Liga programó este vibrante Girona – Barcelona de la jornada 24 del campeonato liguero de nuestro país para este lunes 16 de febrero. El organismo que dirige Javier Tebas ha fijado este derbi catalán entre rojiblancos y azulgranas en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. El balón deberá rodar de manera puntual en el Montilivi, por lo que se espera que no haya altercados ni incidentes entre los aficionados en la previa de este choque.

Dónde y cómo ver gratis el Girona vs Barcelona en directo por TV online y en vivo

Dazn fue uno de los dos medios de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva una parte del campeonato liguero español. Este Girona – Barcelona correspondiente a la jornada 24 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Esto quiere decir que todo el que quiera ver este derbi catalán deberá estar suscrito a este operador porque el choque que se juega en Montilivi no se podrá ver gratis por TV.

Todos los hinchas del conjunto culé, del cuadro gerundense y amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Girona – Barcelona de la jornada 24 de la Liga mediante la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder con un ordenador a la web de este medio que estará a disposición de todos sus clientes para que puedan ver lo que ocurra en el derbi catalán.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este derbi catalán que cayó en la jornada 24 de la Liga. Desde una hora y media antes del inicio del encuentro narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Girona – Barcelona. Cuando suene el pitido final en Montilivi publicaremos la crónica del choque y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se puedan producir.

Dónde escuchar por radio en directo el Girona – Barcelona

Por otro lado, todos aquellos hinchas de ambos equipos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el derbi catalán que se juega en Montilivi en esta jornada 24 de la Liga también podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero, RNE o Rac1 conectarán con el feudo catalán para contar todo lo que esté sucediendo en este Girona – Barcelona.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Girona – Barcelona

El Estadio de Montilivi, situado en el barrio del mismo nombre en la ciudad de Gerona, será el escenario donde se disputará este apasionante Girona – Barcelona que corresponde a la jornada 24 de la Liga. Este campo se inauguró en 1970 y tiene capacidad para recibir a más de 14.600 aficionados, por lo que se espera que haya un gran ambiente y un lleno absoluto con una afición dispuesta a dejarse la voz para animar a los suyos a lograr una victoria que sería muy importante.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Soto Grado para que dirija la contienda en este derbi catalán Girona – Barcelona correspondiente a la jornada 24 de la Liga. Al frente del VAR actuará David Galvez, por lo que será el responsable de analizar todas las acciones dudosas para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará instalado en la banda de Montilivi para revisar la jugada polémica en cuestión.