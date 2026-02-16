Girona vs Barcelona en directo | Alineaciones y dónde ver el partido de Liga hoy en directo

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del derbi catalán. Montilivi se viste de gala para este Girona-Barcelona, clave para los dos equipos, de la jornada 24 de Liga. Los locales necesitan ganar para alejarse de la zona de descenso, mientras que los blaugranas necesitan los tres puntos para recuperar el liderato tras la victoria del Real Madrid.

El Girona es ahora mismo decimoquinto en la clasificación con 26 puntos, dos más que el Mallorca, que marca los puestos que bajan a Segunda con 24. Los dos empates y la derrota en las últimas tres jornadas han vuelto a meter a los de Míchel en problemas. Por eso necesitan volver a la senda del triunfo cuanto antes, para evitar volver a entrar en la roja de la tabla. Pero enfrente tienen a un Barça que viene herido tras ser goleado por el Atlético en la Copa.

El Barcelona, por su parte, visita al Girona como segundo en la clasificación, a dos puntos del Real Madrid. Los de Flick deben ganar para recuperar el liderato. Todo lo que no sean los tres puntos los dejaría en segunda posición. Raphinha es la gran novedad de la convocatoria del conjunto blaugrana. El brasileño ya está recuperado y va a jugar hoy.