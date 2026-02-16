Girona vs Barcelona en directo | Alineaciones y dónde ver el partido de Liga hoy en directo
Sigue en directo el derbi catalán entre Girona y Barcelona en Montilivi, de la jornada 24 de Liga
Míchel espera a un Barça dolido y presionado
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del derbi catalán. Montilivi se viste de gala para este Girona-Barcelona, clave para los dos equipos, de la jornada 24 de Liga. Los locales necesitan ganar para alejarse de la zona de descenso, mientras que los blaugranas necesitan los tres puntos para recuperar el liderato tras la victoria del Real Madrid.
El Girona es ahora mismo decimoquinto en la clasificación con 26 puntos, dos más que el Mallorca, que marca los puestos que bajan a Segunda con 24. Los dos empates y la derrota en las últimas tres jornadas han vuelto a meter a los de Míchel en problemas. Por eso necesitan volver a la senda del triunfo cuanto antes, para evitar volver a entrar en la roja de la tabla. Pero enfrente tienen a un Barça que viene herido tras ser goleado por el Atlético en la Copa.
El Barcelona, por su parte, visita al Girona como segundo en la clasificación, a dos puntos del Real Madrid. Los de Flick deben ganar para recuperar el liderato. Todo lo que no sean los tres puntos los dejaría en segunda posición. Raphinha es la gran novedad de la convocatoria del conjunto blaugrana. El brasileño ya está recuperado y va a jugar hoy.
Raphinha, titular
Ya hay alineación del Barcelona contra el Girona. Flick apuesta por Raphinha de inicio: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Olmo, Fermín; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha.
Raphinha vuelve a la lista
El delantero brasileño ya está disponible después de perderse los últimos tres partidos por una lesión en el aductor. Raphinha es la gran novedad de la convocatoria del Barcelona para este partido.
Duelo de necesitados
Girona y Barcelona llegan necesitados a este partido. Los de Míchel necesitan ganar para alejarse del descenso y romper la racha de tres partidos sin ganar, mientras que los de Flick quieren resarcirse de la goleada en el Metropolitano con un triunfo que les permita recuperar el liderato.
Dónde ver el partido del Girona vs Barcelona en TV y online
El Barcelona se enfrenta al Girona en Montilivi este lunes a las 21:00 horas en el partido de la jornada 24 de Liga. El encuentro se podrá seguir a través de la plataforma de DAZN, en su canal de la Liga. Y en OKDIARIO te contamos minuto a minuto todo lo que suceda.