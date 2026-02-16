Girona-Barcelona: Míchel espera a un Barça dolido y presionado

El Barcelona visita al Girona este lunes (Montilivi, 21:00 horas) muy dolido tras el 4-0 sufrido en el Metropolitano el pasado jueves, presionado por un Real Madrid que es líder momentáneo y que lleva ocho victorias consecutivas en Liga, y en un horario nada habitual. La buena noticia para Hansi Flick es que recupera a Raphinha.

El conjunto azulgrana deberá gestionar la presión para resolver un encuentro que, además, le permita borrar las malas sensaciones coperas. Y es que, en el Metropolitano, el equipo rojiblanco arrolló y desdibujó al Barcelona en la primera mitad, infligiendo un castigo severo que compromete seriamente sus opciones de revalidar el título.

El conjunto azulgrana se mostró vulnerable por los costados y su línea defensiva adelantada no funcionó, generando dudas de cara a su visita a Montilivi, un escenario donde el Girona no ha perdido en lo que va de 2026.

Para volver a la senda de la victoria, el Barcelona recuperará a Raphinha, ausente en los últimos tres partidos por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. El brasileño participó junto al resto del equipo en la última sesión por tercer día consecutivo en la parte del entrenamiento abierta a la prensa.

Rashford sigue siendo baja junto a las ya conocidas de Pedri González, por una lesión muscular en el bíceps femoral derecho; Gavi, que sigue recuperándose de una artroscopia de rodilla; y Andreas Christensen, que no volverá hasta marzo o abril tras una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El Girona amenaza a un Barcelona tocado

En frente, el Barcelona tendrá a un Girona que ha escalado hasta la mitad de la clasificación, pero lleva tres partidos sin ganar y que aspira a dar un golpe sobre la mesa en la ajustada pelea por la salvación.

El equipo de Míchel Sánchez arrancó el año 2025 con tres victorias ilusionantes para ratificar su crecimiento y sobre todo para dejar atrás el descenso y volver a soñar con Europa, pero después ha enlazado tres resultados decepcionantes: el empate contra el Getafe (1-1) y sobre todo el tropiezo en Oviedo contra el colista (1-0) y el empate de la última jornada en Sevilla (1-1).

El final en el Ramón Sánchez-Pizjuán fue doblemente cruel porque Cristhian Stuani falló un penalti en el minuto que hubiera significado una victoria clave. Los tres últimos partidos han frenado la dinámica al alza de un equipo que afrontaba la segunda vuelta con la ambición de olvidarse del drama del descenso e ilusionarse con Europa.

La duda en su once radica en el doble pivote, después de que Fran Beltrán tuviera que ser sustituido por problemas físicos en Sevilla. Podría ceder su sitio a Axel Witsel. También tienen opciones de jugar de inicio el defensa Alejandro Francés y el delantero Claudio Echeverri, cedido del Manchester City en este mercado invernal.

El técnico madrileño tiene las bajas por lesión de Azzedine Ounahi, en el tramo final de su recuperación, Àlex Moreno, único lateral izquierdo puro del equipo, y Juan Carlos Martín, Portu, Marc-Andre ter Stegen y Donny van de Beek, lesionados de larga duración.

Posibles onces de Girona y Barcelona

Once del Girona: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; Vanat.

Once del Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Cancelo; De Jong, Bernal; Lamine Yamal, Fermín López, Ferran Torres; Lewandowski.