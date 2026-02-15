Flick confiesa que visitó al árbitro tras el 4-0 del Metropolitano: «Ha sido un gran paso adelante»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa de la jornada 24 de la Liga que medirá al Barcelona contra el Girona en Montilivi este lunes a partir de las 21:00 horas. Un horario poco habitual para el cuadro azulgrana pocos días después de la derrota más dolorosa de la temporada.

«El Girona es un equipo bien organizado, valiente y que saca bien el balón. Es importante que seamos más intensos y que tengamos más dinámica que en los otros encuentros», comenzó señalando el entrenador del Barcelona en sala de prensa ante los medios.

Flick sobre los árbitros: «Tenemos que jugar mejor, me preocupa poco el resto. Hay cosas que no son del todo agradables. Después del partido contra el Atlético, fui al vestuario del árbitro, quise saber por qué señaló fuera de juego. La comunicación es buena, pero se queda ahí. Ha sido un buen paso adelante. No fue culpa suya que hubiéramos perdido ese partido. Hay que centrarse en lo que podemos cambiar».

«En la sesión de hoy ha estado muy bien. He visto confianza, hemos marcado goles… perdimos el partido del jueves… fue una lección, pero la vida sigue. Hay que aceptar la derrota y tenemos que centrarnos y tener confianza. Tenemos mucha calidad y podemos ganar a cualquier equipo. Pero si no estamos centrados, pasa lo que pasó en los primeros 45 minutos contra el Atlético de Madrid», añadió el técnico azulgrana sobre lo ocurrido el pasado jueves en Madrid.

Más sobre su visita al árbitro tras la derrota en el Metropolitano: «Fui yo, llamé a su puerta y estuvimos hablando en un contexto tranquilo y calmado. En el terreno de juego hay muchas emociones. Fue una conversación muy buena. Te tienes que centrar en tu equipo y en hablar con tus jugadores, pero tras la rueda de prensa del otro día, tenía la sensación de que tenía que hablar con ellos. Les agradezco que me abriesen la puerta».

«Rashford está descartado para mañana. Está mucho mejor, pero debe ir paso a paso. Raphinha podrá jugar», confirmó Hansi Flick sobre las bajas y las altas de su equipo para este fin de semana.

«Para mí, el Atlético estaba preparado para la batalla. Fue un partido al nivel de la Champions. En los primeros 45 minutos no tuvimos una buena actitud competitiva, sobre todo en los duelos. Fueron más dinámicos. Quiero ver esto de mi equipo, hoy me ha gustado lo que he visto en el entrenamiento. Debemos trasladarlo al césped mañana. Tenemos que salir adelante, queda mucha temporada y todo es posible si jugamos como un equipo y todo el mundo está al 100%. Tenemos mucha calidad. Las derrotas suceden de vez en cuando, pero es importante cómo reaccionamos a ellas», añadió Hansi Flick sobre el 4-0 del pasado jueves contra el Atlético de Madrid.

Sobre Raphinha: «Creo que es muy importante. Siempre lo he dicho. Lo echamos de menos cuando no está, lo vemos en los entrenamientos cómo aumenta la dinámica y la intensidad del equipo. Ya lo he dicho más de una vez: para mí, la temporada pasada fue el mejor jugador del mundo».ç

«Creo que Pedri sí, con Gavi deberemos ir con cuidado. Lo que he visto en los entrenamientos me ha gustado. Quizás en febrero no está, pero para marzo yo creo que sí», señaló Hansi Flick sobre el tiempo de recuperación de los lesionados.

Sobre la queja del Barcelona a la Federación: «Ya he dicho que estas cosas no las puedo cambiar. Todos somos seres humanos y cometemos errores. Debemos aprender de ellos y esto es lo que quiero de mí, de mis futbolistas, de mi cuerpo técnico… y también de los árbitros. Es humano cometer errores, pero creo que es muy importante utilizarlos para mejorar. Y esto es lo que todas las personas involucradas en el fútbol quieren ver. Todos los clubes desean que sea así».