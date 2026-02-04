«Disfrutando del proceso con mi hermano Pedri», escribía Gavi en sus redes sociales este miércoles 4 de febrero, tras un entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper del FC Barcelona. El mensaje, acompañado de una fotografía junto a Pedri González, mostraba a ambos futbolistas durante una sesión específica sobre el verde, demostrando lo cerca que están ambos, tanto Gavi como Pedri, de su recuperación, especialmente el sevillano, que lleva en el dique seco varios meses.

Gavi completó una gran pretemporada con el Barça de Hansi Flick. Empezaba de cero tras una primera campaña con el alemán pasada por idas y venidas, con lesiones y molestias que no dejaron estar al cien por cien. Este segundo año con Flick lo esperaba diferente, pero pronto se tornó como otro más en la corta carrera del mediocentro, contratiempo muscular tras contratiempo muscular.

Tras sumar minutos en los dos primeros partidos de Liga, Gavi tuvo que parar por los problemas de siempre e inició un tratamiento conservador con el que esperaban mejoría pero que, a finales de septiembre, tras un prueba de esfuerzo deportivo, se fijó una nueva revisión artroscópica para definir el punto y estado de su lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha.

Tras la artroscopia, los médicos vieron el momento de la lesión del menisco interno y procedieron a saturar. La intervención, un éxito, la recuperación estimada de entre cuatro y cinco meses. Así, a finales de enero se cumplieron los cuatro primeros meses de estimación y Gavi entra en la recta final de su recuperación.

«Voy cumpliendo los plazos que me han marcado y, hasta ahora, todo va muy bien», explicaba en una entrevista reciente, aunque ya se ha puesto el mono de trabajo y le ha metido intensidad a sus entrenamientos. «¡Paso a paso para volver más fuerte!», destacaba en su publicación en Instagram.

Pedri puede volver a la vez que Gavi

La lesión de Pedri González a finales de enero poco tiene que ver con la de Gavi. El canario sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral derecho y el tiempo estimado de baja es de alrededor de un mes, por lo que a lo largo de este mes de febrero podría estar ya de vuelta a las órdenes de Hansi Flick. El alemán veía en Pedri una baja de mucho peso pero su equipo está sabiendo minimizar su ausencia con resultados y goles, sobre todo con un Frenkie de Jong que ha asumido galones.

La lesión de Pedri se entendió como lógica, sobre todo por el gran número de minutos que venía acumulando el centrocampista. Hansi Flick lo exprimió durante los últimos meses, excluyéndolo de rotaciones ni en partidos menos importantes hasta que volvió a lesionarse. Desde su lesión anterior, el jugador acumuló 726 minutos en 12 partidos hasta que recayó en la misma lesión.

Los tiempos de recuperación de Pedri y Gavi pueden coincidir a lo largo de este mes, sumando dos piezas de suma importancia para Hansi Flick en los meses donde realmente está todo en juego deportivamente para los clubes más grandes.