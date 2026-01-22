Una lesión evitable: Pedri acumula 726 minutos en 12 partidos tras su última lesión

La lesión de Pedri es evitable a todas luces. El mediocentro del Barcelona ha vuelto a sufrir la misma lesión muscular que le dejó fuera de los terrenos de juego a finales del mes de octubre. Una baja importante que Hansi Flick ha exprimido al máximo hasta que su cuerpo ha vuelto a decir basta.

La historia de Pedri y las lesiones musculares es muy conocida. A lo largo de su carrera, el centrocampista canario se ha encontrado con esta piedra en su camino en muchas ocasiones. Y nadie aprende. Ni unos ni los otros. Empezó muy joven a jugar un número de partidos muy alto en la élite. Y se ha acostumbrado a no rotar. Para mal.

Hansi Flick lo ha exprimido durante los últimos meses no haciéndolo rotar ni en partidos menos importantes hasta que se ha vuelto a lesionar. Pedri sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral a finales del mes de octubre después del Clásico y se perdió cinco partidos.

Desde esa lesión, el jugador del Barcelona ha acumulado 726 minutos en 12 partidos hasta que ha vuelto a caer en la misma lesión. Otra vez el bíceps femoral y otro mes de baja que esta vez puede provocar que se pierda hasta nueve encuentros.

Flick ha exprimido a Pedri

Y todas las miradas aquí miran a Hansi Flick. Todos sabemos que Pedri es una pieza indiscutible en el Barça, pero quizás durante estos últimos 12 partidos ha habido momentos para que el canario pudiese rotar. Es que no lo hizo ni contra el Guadalajara ni contra el Racing de Santander en Copa del Rey. En ambos fue suplente, pero terminó jugando 16 y 23 minutos respectivamente.

Durante estos meses solamente se perdió el duelo en Villarreal por una pequeña lesión. Y a la vuelta de Navidades, en vez de descansar, volvió a jugar casi media hora en el derbi contra el Espanyol. Una acumulación de minutos que ha terminado por lesionar otra vez a Pedri con los 90 minutos en San Sebastián, donde terminó fundido, y otra titularidad en Praga que terminó por romperle. A la hora de partido dijo basta y ahora Flick no lo podrá poner durante el próximo mes de competición.