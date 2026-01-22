El Barça y España respiran: Pedri estará de regreso a finales de febrero y se perderá 9 partidos

No fue un partido fácil para el Barcelona en Praga, al menos no todo lo sencillo que se esperaba ante un rival que no había sumado ningún triunfo en las seis jornadas previas europeas. El Slavia puso las cosas difíciles, apretó todo lo que pudo e incluso tuvo sometidos por momentos al conjunto de Hansi Flick. Fue un partido muy físico, limitante por el frío y la sensación térmica de Praga, algo que finalmente se tradujo en ese triunfo por 2-4 que deja con opciones de estar entre los ocho primeros al Barça pero que salió caro, muy caro, con la lesión de Pedri González y otra muscular en su historial médico: estos son los partidos que se perderá.

«No sé cómo está Pedri. Tiene un problema en el isquiotibial, pero veremos», decía Hansi Flick tras el pitido final, en sala de prensa, con los tres puntos en el bolsillo pero con las dudas e incertidumbre del estado de salud del canario. Fue en el minuto 60, cuando volvía atrás tras una recuperación del Slavia, cuando se fue al suelo. El gesto era claro, algo muscular se había roto, se había resentido, y debía parar. El equipo médico entraba y rápidamente le indicaban al entrenador alemán que efectuara el cambio.

Flick se autocomplacía en sala de prensa, tirando de positivismo y con una visión global, de grupo, sobre todo tras el buen impacto que tuvo Dani Olmo sustituyendo al canario: «La lesión de Pedri tenemos que esperar a mañana. No son buenas noticias, pero ha entrado Olmo y ha estado muy bien».

Con los exámenes médicos ya efectuados, el Barcelona ha hecho público el parte médico de Pedri, destacando que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará alrededor de un mes fuera de los terrenos de juegos, por lo que se perderá al menos entre siete y nueve partidos, según la clasificación final de los culés en la Champions League, si juega o no los play off previos a octavos.

De Liga se perderá la visita del Oviedo, Mallorca y Levante así como las salidas a Elche y Girona. También los cuartos de final de Copa del Rey ante el Albacete y la última jornada de la fase de liga de Champions League ante el Copenhague. Dependiendo de la posición final en ella, se perdería la ida de los play off y, posiblemente, también la vuelta, que se jugaría entre el 23 y 24 de febrero. En total, entre siete y nueve partidos.

❗ 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼 ▶ Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes pic.twitter.com/8cDX1pGarr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 22, 2026

Hasta la fecha, Pedri lo había jugado prácticamente todo con el Barcelona. Se perdió el mes de noviembre prácticamente entero por otro problema muscular, un desgarro que le dejó fuera cinco partidos. También sufrió molestias en el gemelo antes del duelo ante el Villarreal el mes pasado. El resto lo ha jugado todo. Pedri suma a estas alturas de temporada 1.820 minutos de juego repartidos en 25 partidos en todas las competiciones (16 de Liga, 5 de Champions, 2 de Copa y otros 2 de Supercopa), siendo titular en 21 de ellos.

Pedri es capital en los planes de Flick, es el timón del equipo y el que da sentido al juego, tanto en los momentos de control como en los encuentros en los que se requiere precisión y encontrar los espacios más recónditos en las zagas rivales. Pedri es capaz de ello, es el líder silencioso de un equipo en el que brillan los goles de Lamine y Raphinha.