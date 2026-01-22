Vuelven los fantasmas en la defensa del Barcelona. Los dos goles encajados ante el Slavia de Praga en la penúltima jornada de la Fase Liga de la Champions League vuelven a reabrir el debate de la falta de jugadores de garantías en defensa para el equipo culé. Los de Hansi Flick vuelven a recibir goles de manera muy sencilla ante equipos de un nivel inferior.

El pasado miércoles por la noche, el Barcelona ganó en Praga, pero sufrió mucho más de lo esperado. Los dos goles del Slavia antes del descanso mandó el partido con empate tras la finalización de los primeros 45 minutos. Fue una sorpresa mayúscula en un partido que se esperaba fuera un trámite para el equipo azulgrana. Los goles son los que le pueden dar el paso directo a octavos. Por lo tanto, esos dos goles encajados pueden ser una losa.

Los dos goles del Slavia, ambos a balón parado, retrataron nuevamente a la defensa del Barcelona, que ya encajó otros dos en campo de la Real Sociedad para volver a caer en Liga. Y es que esta es la única faceta en la que las lagunas del equipo blaugrana salen a la luz. Joan García estuvo totalmente expuesto.

Dos goles que dejaron la evidencia que al Barcelona le falta calidad defensiva y concentración en duelos. Cubarsí descansó y Gerard Martín volvió a jugar de central. Y es que lo evidente es que la plantilla culé en cuanto a defensas es escasa. Araujo parece que todavía no está para salir de inicio y Christensen está lesionado. Por lo tanto, los centrales disponibles son Eric, Cubarsí y un Gerard reconvertido por obligación. Si Pedri está unas semanas fuera y Eric pasa al centro del campo, se le agotan las opciones a Flick.

Vuelven esos fantasmas de los problemas en la defensa del Barcelona como el año pasado. Pero el curso anterior, el equipo azulgrana tenía a Iñigo Martínez como líder de la defensa. Su baja la está notando mucho Hansi Flick. La echó de menos a principios de curso y su nombre vuelve a salir a la palestra ahora. El Barça está falto de centrales de garantías y este problema le puede dar un gran dolor de cabeza para intentar pelear la Champions. Y es que en Europa no perdonan a defensas endebles.