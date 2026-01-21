Más malas noticias para el Barcelona en Champions: De Jong se pierde la última jornada por sanción

Más malas noticias para el Barcelona con la sanción de Frenkie De Jong. El holandés estaba apercibido, vio amarilla en el minuto 87 y se perderá la última jornada de la Fase Liga de la Champions League contra el Copenhague en el Camp Nou. Se queda sin centro del campo Hansi Flick para ese partido tras la lesión de Pedri que apunta a importante. El equipo culé necesitará en ese encuentro ganar y por muchos goles para meterse en el Top-8.

El Barcelona logró ganar en Praga contra el Slavia con mucha dificultad y se llevó varios disgustos. Ganó 2-4 con los goles de Fermín López, por partida doble, en la primera parte, y ya en la segunda Dani Olmo y Lewandowski sentenciaron el choque. Pero por el camino, los de Hansi Flick perdieron a Pedri por lesión a saber hasta cuando y a De Jong por sanción.

Fue una amarilla que podría haber evitado en el 87 un Frenkie De Jong que se perderá la última jornada de la Fase Liga de la Champions League en el Camp Nou contra el Copenhague. Se queda el Barcelona sin el holandés y posiblemente también sin Pedri. Dos bajas importantes que dejan al equipo culé sin centro del campo.

Tendrá que ganar de manera obligatoria el Barcelona ese partido si quiere alcanzar el Top-8 el miércoles que viene en esa última jornada. No depende de si mismo para quedar entre los ocho primeros, pero sabemos que dependerá de los goles que pueda marcar el equipo culé respecto a sus rivales.