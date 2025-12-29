Gavi se marca como objetivo estar en el Mundial de 2026

Gavi sigue recuperándose de su lesión en el menisco interno y sueña con jugar al Mundial. El centrocampista del Barcelona no gana para disgustos con las lesiones. En septiembre de este año se sometió a una artroscopia para solucionar sus problemas en la rodilla derecha. El tiempo estimado de baja era de cuatro a cinco meses, por lo que no volverá hasta finales de enero o febrero como pronto. Pero el jugador no se rinde y se fija como objetivo el campeonato del mundo de 2026.

Hasta su rotura del ligamento cruzado, el futbolista azulgrana era un fijo en las listas Luis de la Fuente con la selección española. De hecho, el seleccionador lo volvió a llamar para las semifinales y final de la Liga de Naciones en junio. Gavi llegó a disputar los 90 minutos en la victoria frente a Francia en semis, pero contra Portugal fue suplente.

A finales de septiembre, el Barcelona anunció que el centrocampista tenía que someterse a una artroscopia para solucionar los problemas en el menisco interno. El futbolista sevillano reconoció que cuando te ocurren este tipo de lesiones aprendes «sobre todo a tener paciencia. Lo que más me duele es estar viendo a mis compañeros y no poder jugar. Pero ahora lo único que quiero es recuperarme».

Durante la entrevista en Mundo Deportivo y Sport, el andaluz reconoció que su objetivo no es otro que luchar por ir al Mundial 2026: «Ir al Mundial sería muy bueno, es lo que quiero, aunque debo centrarme en la recuperación, finalizar la temporada con el Barça y después estaría muy bien poder acudir». A finales de marzo tendrá lugar la Finalísima entre España y Argentina, aunque parece pronto para que pueda volver a enfundarse la camiseta de la Selección. Su regreso dependerá de su vuelta a los terrenos de juego y los minutos que le de Hansi Flick hasta final de temporada.

Gavi tiene febrero marcado en rojo

Precisamente habló sobre el año que están haciendo sus compañeros, que lo tildó de «temporadón», pero avisa: «No podemos relajarnos porque todavía no se ha decidido ningún trofeo». Gavi está trabajando sin descanso para recuperarse lo antes posible: «Lo que verdaderamente me importa es estar aquí trabajando para recuperarme lo antes posible y de la mejor manera». De hecho, el canterano ha tenido «pocos días de descanso» en este parón de Navidad.

Eso sí, los plazos de su recuperación no han cambiado: «En teoría, a los cinco meses ya puedo estar bien para jugar». Gavi se ha marcado febrero en rojo para volver a enfundarse la camiseta del Barcelona, y luchar por un puesto en la lista definitiva de De La Fuente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.