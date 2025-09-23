Gavi no volverá hasta 2026 tras operarse de la rodilla

El Barcelona ha facilitado un nuevo parte médico de Gavi tras su artroscopia y este refleja que se perderá los próximos cuatro o cinco meses de competición tras operarse. Un auténtico palo para el Barça y para el jugador, que ya estuvo cerca de un año alejado de los terrenos de juego cuando se rompió el cruzado. En principio, no volverá hasta enero o febrero.

«El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira ‘𝐆𝐚𝐯𝐢’ se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima en torno a 4-5 meses», comunicó el Barcelona.