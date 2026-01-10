Denunciada en Mallorca una red de venta por internet de motores de coche de dudosa procedencia

Una de las más conocidas empresas dedicadas, entre otras cosas, al desguace de vehículos en Mallorca está denunciando en sus redes sociales que «terceras personas ajenas a nuestra empresa están utilizando de forma fraudulenta nuestro nombre para ofrecer la venta de motores de coche». El asunto ya ha sido denunciado ante las autoridades competentes».

Los vendedores fraudulentos se están haciendo pasar por la empresa legal ‘Metales Pérez’. Sin embargo, la compañía dedicada al desguace de vehículos de todo tipo niega tener nada que ver con estas «»terceras personas ajenas a nuestra empresa están utilizando de forma fraudulenta nuestro nombre para ofrecer la venta de motores de coche por importes económicos de elevada cuantía».

OKBALEARES ha tenido acceso al documento en forma de comunicado que ‘Metales Pérez’ está distribuyendo entre sus clientes, en la que añade que «nuestra empresa ni comercializa ni ha comercializado motores de coche a través de ningún medio. ‘Metales Pérez’ no mantiene relación alguna con dichas ofertas, anuncios o páginas».

La empresa denuncia, de entrada, una suplantación de identidad sin entrar a valorar la procedencia de los artículos ofertados.

No obstante, el uso de marcas registradas legales y reconocidas es una práctica habitual entre los que intentan colocar en el mercado artículos de muy dudosa procedencia.

Los elevados precios a los que se ofrecen los motores de coche dan a entender que estaríamos ante motores de coches de alta gama, presuntamente procedentes del desguace de vehículos obtenidos de forma ilegal.

Los hechos han sido denunciados y se han tomado, según la empresa, las «medidas legales pertinentes».

‘Metales Pérez’ (antes ‘Desguaces Pérez) es uno de los desguaces con más solera y más conocidos en la isla de Mallorca. En un tiempo pasado destacó por ser patrocinador de equipos y eventos deportivos de la isla.

A día de hoy, no se ha concretado dónde ha sido presentada la denuncia por suplantación y presunto fraude.