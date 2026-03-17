La FIFA no cede a la presión de Irán y tendrá que jugar el Mundial en Estados Unidos

La FIFA se ha plantado contra Irán. La selección solicitó la modificación de su calendario del Mundial 2026 para jugar todos sus partidos en México, pero la propuesta ha sido denegada, por mucho que se haya negado a pisar Estados Unidos por sus conflictos en la guerra de Oriente Medio. Una decisión que pone en más aprietos al cuadro asiático terminé participando en la Copa del Mundo.

Los ataques aéreos que llevan sucediendo desde hace semanas en terreno iraní, entre los cuales se produjo la muerte del ayatolá Alí Jamenei. Un hecho que provocó la negación total de que la parte deportiva se apartase de la política: «Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera», amenazó el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali.

Durante los últimos días abrieron una negociación para que Irán, ante el temor por la seguridad de su selección, jugase todos los partidos de la fase de grupos en territorio mexicano. Los aficionados iraníes tienen prohibida la entrada a Estados Unidos y, según el calendario del Mundial, Irán jugará sus tres partidos en la zona norteamericana: dos en Los Ángeles y el otro en Seattle. Aun así, la FIFA fue clara en su respuesta: «Mantenemos contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el pasado mes de diciembre», explicaron en un comunicado compartido con The Athletic.

Irán mantiene su postura y México daría luz verde

Aunque aún no hay comunicado oficial, Irán considera su postura necesaria para evitar conflictos. Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol aseguró desde la embajada que, cuando Trump declaró que no podía garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, Irán no viajaría a Estados Unidos.

Durante la mañana, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, había abierto las puertas a Irán para jugar todos sus partidos del Mundial en el país: «Lo están viendo con la FIFA si es factible que pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo, en su momento lo informaríamos. México tiene relación con todos los países, entonces vamos a ver qué establece la FIFA. y a partir de ahí se informaría», comentó.