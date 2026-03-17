Soy economista y estos son los motivos por los que el gasoil está subiendo más de precio que la gasolina

El precio del gasoil y la gasolina sigue en escalada por el conflicto de Oriente Medio. Mientras Europa está en alerta por el aroma a guerra mundial que se desprende de la situación que se vive entre Estados Unidos, Israel e Irán, los mercados también sufren las consecuencias de ello. Uno de los productos que más están sufriendo las consecuencias es el gasóleo y gasolina, que han subido de precio de forma significativa en las últimas semanas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida del precio del gasoil o diésel por el conflicto en Oriente Medio.

Los ciudadanos españoles ya están sufriendo las consecuencias de la guerra en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán. Una de las medidas del régimen de los ayatolás fue el cierre del Estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del petróleo, y esto ha provocado una subida indiscriminada en el precio del crudo. Esto ha hecho que el barril de Brent haya pasado desde los 67 dólares registrados el 28 de febrero, cuando se inició el conflicto, hasta más de 100 dólares.

Y esto ha provocado que en España la gasolina y el gasoil hayan rozado máximos de los últimos cuatro años. El precio del diésel ha sufrido más las consecuencias de la guerra, ya que se ha incrementado un 26,55% y el precio de la gasolina ha subido un 14% en las últimas semanas. A fecha del pasado lunes 16 de marzo, el precio del gasóleo A estaba en una media de 1,763 euros el litro y el de gasolina sin plomo 95 a 1,646 €/l. Todo ello dependiendo de la zona de España en la que se elija repostar, la marca y la categoría de la gasolina o gasoil seleccionado.

Subida del precio del gasoil y la gasolina

Según ha informado recientemente el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición, el gasoil ha pasado de 1,465 euros por litro a comienzos de la guerra hasta llegar a 1,838 euros. La gasolina 95 ha subido de 1,496 a 1,708 euros por litro, según la última media recogida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que incluso ha sacado una herramienta para monitorizar los precios que se actualizan cada miércoles.

Con este nuevo repunte, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 90,47 euros, unos 9,46 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 81,01 euros. Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 88 euros, unos 3,25 euros más que hace un año, cuando superaba los 84,75 euros.

Y, ¿por qué ha subido más el gasoil que la gasolina? Esta es una pregunta que se hacen muchos ciudadanos cuyo vehículo funciona con gasolina diésel. La principal explicación tiene que ver con el uso del gasoil. Este es el carburante principal para el sector logístico, el sector marítimo y para la maquinaria agrícola e industrial. Esto quiere decir que la gran mayoría de vehículos que se utilizan para hacer avanzar estos sectores lo hacen con gasoil, lo que habla de una gran demanda de este carburante y, por tanto, una mayor subida de precio.

En el caso del gasoil, también hay que tener en cuenta que España es importadora, lo que hace que suban más los precios. Nuestro país y el resto de Europa necesitan abastecimiento de países productores que vienen de Oriente Medio y, por tanto, este carburante también tiene que pasar por el Estrecho de Ormuz. A esto también hay que añadir el déficit estructural de refino en la Unión Europea, las sanciones al petróleo que en su día se impusieron a Rusia y la escasez global de estos destilados.