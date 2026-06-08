Yeremy Pino bromea y se rinde a Gavi: «¿Qué aporta? Muchas patadas… y alma»

Yeremy Pino fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del amistoso que enfrenta a España y Perú en Puebla. El canario, que llega a este Mundial tras ganar la Conference League con el Crystal Palace, será importante en el arranque de torneo, ya que Lamine y Nico estarán entre algodones.

Yeremy Pino dejó claro en la previa del amistoso frente a Perú cuál es la ambición con la que España afronta el Mundial. El extremo de la Selección aseguró que el grupo llega a Estados Unidos, México y Canadá con la convicción de pelear por el título y considera que la conquista de la Eurocopa ha colocado a la Roja entre las grandes favoritas. «Venimos con el objetivo de ganar el Mundial y en Qatar no salió como se quería. Ahora nos hemos ganado la etiqueta de favoritos», afirmó el futbolista canario.

Yeremy compareció junto a Luis de la Fuente en Puebla y también fue preguntado por su situación personal dentro del equipo. El atacante dejó claro que está preparado para asumir cualquier rol que le asigne el seleccionador. «Eso lo tendrá que decidir el míster. Sabe que estoy preparado para dar lo mejor. Lo que decida será y estaré preparado», explicó.

El extremo también tuvo palabras para Gavi, uno de los futbolistas más queridos dentro del vestuario español y protagonista en los últimos días por una dura entrada sobre Rodri durante un entrenamiento. «¿Qué nos aporta Gavi? Muchas patadas», bromeó entre risas antes de ponerse serio. «Nos da garra, compañerismo y alma. Se pica con todos los compañeros y da muchísimo. Se deja el alma y yo también le querría siempre en mi equipo», añadió.

Además, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el estado físico de los jugadores que llegan entre algodones al Mundial. «Yo los veo al cien por cien. En la Eurocopa Dani Olmo estaba tocado y fue de los mejores. Tenemos plena confianza en todos», aseguró.

Por último, Yeremy definió las cualidades que intenta aportar cada vez que salta al terreno de juego. «Garra, compromiso y compañerismo. Todo eso intento reflejarlo en el campo», concluyó.