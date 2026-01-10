Córdoba-Illes Balears: último reto antes del parón

El Illes Balears Palma Futsal afronta este fin de semana el último compromiso liguero antes del parón internacional provocado por el Europeo y la Copa América, que detendrá la competición hasta la segunda semana de febrero. El conjunto dirigido por Antonio Vadillo se desplazará a Córdoba para medirse al Córdoba Patrimonio de la Humanidad (sábado, 17:00 horas | LaLiga+), con el objetivo de sumar tres puntos que aporten confianza y permitan encarar el paréntesis competitivo en una posición privilegiada de la tabla.

Tras el triunfo ante el Quesos El Hidalgo Manzanares en el estreno de la segunda vuelta, el Palma Futsal quiere dar continuidad a las buenas sensaciones. Los mallorquines ocupan actualmente la cuarta posición con 27 puntos, a solo uno del Jimbee Cartagena, tercero, y son conscientes de la importancia de este encuentro para mantenerse en la pelea por los puestos altos de la clasificación antes del parón.

El antecedente más reciente entre ambos equipos en liga invita al optimismo. En el duelo de la primera vuelta, disputado en Son Moix, el Illes Balears Palma Futsal logró su primera victoria liguera del curso en casa con una actuación muy sólida. Aquel día, el conjunto balear firmó uno de los partidos más completos de la temporada, mostrándose muy incisivo en ataque y especialmente acertado de cara a portería para imponerse con claridad por 8-1.

Sin embargo, el rival será un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que atraviesa un buen momento. El conjunto andaluz es noveno con 21 puntos y llega reforzado tras una victoria importante en la pista del Ribera Navarra. En Vista Alegre buscará seguir sumando para acercarse a las posiciones de Playoff.

En el apartado de bajas, Antonio Vadillo no podrá contar con Luan Muller ni con Charuto, que continúan arrastrando molestias físicas. Ambos jugadores aprovecharán el parón internacional para completar su recuperación y regresar en plenas condiciones a la reanudación de la competición