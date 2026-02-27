El Consell de Mallorca programa otra obra para evitar la reactivación del polémico carril Bus-VAO de Palma

Unas obras de mejora en la autopista del aeropuerto han permitido al Consell de Mallorca suspender el polémico carril Bus-VAO en el tramo de entrada a Palma durante un año y medio. Las obras finalizarán en breve.

OKBALEARES ha podido saber que cuando éstas finalicen, se iniciará la construcción del Tramo I del Segundo Cinturón, que permitirán prorrogar la suspensión de esta medida que puso en marcha la pasada legislatura el PSOE encabezado por Catalina Caldera.

La información se conoce tras el fallo judicial que da la razón a la DGT en contra de los informes técnicos del Consell y que obligaría a la reactivación del Bus-VAO de Palma.

La seguridad es competencia de la DGT pero el mantenimiento y mejora de las vías es competencia del Consell. Por esta razón, el departamento de Movilidad que dirige Fernando Rubio ya lo tiene todo a punto para iniciar este año las obras de construcción del Tramo I del Segundo Cinturón, que va de la autopista del aeropuerto hasta los depósitos de CLH. Unas obras que forzarían a prorrogar la suspensión del polémico carril de restricción de tráfico.

Todo esto sucede en paralelo a la cumbre que tendrá lugar en Palma antes de 15 días entre los responsables y técnicos del Consell de Mallorca y una delegación de la DGT que se desplazará desde Madrid y que acompañará el responsable de la Dirección de Tráfico en Baleares, Fernando Alonso.

Desde el Consell se admite que «hay buena sintonía y, por tanto, esperanzas de que de la reunión de marzo en Palma salga un acuerdo suficiente para zanjar la polémica y que satisfaga a todas las partes».

En esa reunión, el Consell pondrá sobre la mesa que las nuevas obras que hoy adelanta OKBALEARES volverían a frenar el retorno del Bus-VAO, al menos, en lo que queda de legislatura.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso del Consell de Mallorca contra el carril bus-VAO de la autopista del aeropuerto de Palma. La sentencia señala que la titularidad de la carretera es del Consell de Mallorca y que esta cuestión es totalmente compatible con las competencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) en materia de tráfico y seguridad vial.

Los magistrados consideran que no hay motivos para eliminar este carril y subraya la necesidad de separar los intereses de la ciudadanía más vulnerable de Palma -que es usuaria de los vehículos de alta ocupación, en especial del transporte público- frente a los usuarios de vehículos privados.

Entre otros fundamentos, la Sala indica que la evolución de la siniestralidad no responde al carril bus-VAO ya que, según los datos aportados por ambas partes, el incremento de la siniestralidad en esta vía es muy inferior a la del conjunto de Baleares.

Además, la sentencia apunta que el carril bus-VAO ha reducido el número total de vehículos que circulan por la Ma-19 en un 17,4%. El TSJM desestima el recurso e impone al Consell de Mallorca el pago de las costas judiciales hasta un límite de 4.000 euros.