Agenda de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 hoy, 19 marzo: diseñadores, horario y qué desfiles hay

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 entra hoy en su tercer día y lo hace con una jornada que vuelve a moverse fuera del recinto ferial, ya que aunque IFEMA Madrid es el espacio más asociado a esta cita y el que concentra buena parte del interés estos días, todavía no veremos allí los desfiles programados. La pasarela sigue recorriendo otros puntos de la ciudad antes de regresar a su escenario más habitual y la agenda para el día de hoy ya está definida con ocho desfiles.

Todos ellos se celebrarán el Palacio de Fernán Núñez, un enclave muy distinto al de IFEMA y con un carácter más íntimo. Es un espacio que cambia por completo la atmósfera de los desfiles ya que es menos formato feria y más sensación de evento cuidado al detalle. Esa diferencia también marca el ritmo de la jornada. Además, el calendario de hoy viene especialmente cargado. Son como decimos ocho, los diseñadores que presentan colección, desde primera hora de la mañana hasta la noche, en una de las agendas más completas de esta edición. Si quieres saber quién desfila, en qué orden y a qué hora, aquí tienes todos los datos.

Diseñadores que desfilan hoy en la MBFW

El tercer día de la Fashion Week madrileña reúne a ocho firmas en el Palacio de Fernán Núñez. La jornada combina perfiles muy distintos, desde diseñadores con una trayectoria consolidada hasta marcas que siguen consolidando su espacio dentro del calendario oficial.

La mañana arranca con ManéMané, la firma de Miguel Becer, uno de los nombres más influyentes de la nueva generación. Su propuesta para esta temporada de otroño invierno 2026/2027 profundiza en la idea de ingravidez y en esa tensión constante entre el cuerpo y el vacío. La colección juega con la sensación de suspensión, con capas que parecen desaparecer y con estructuras que cuestionan el peso real de la prenda. Es una línea que continúa su exploración sobre identidad, tradición y deconstrucción, pero desde un enfoque más introspectivo.

A continuación desfilará Ernesto Naranjo con «The Return — The Celebration», una colección que marca su regreso a la pasarela madrileña en formato desfile tras varios años presentando en otras capitales. Su propuesta parte del gesto físico sobre la materia, de la transformación y del collage como reconstrucción emocional. Es un retorno simbólico al lugar donde comenzó, pero desde un lenguaje más maduro y arquitectónico.

El siguiente en subir a la pasarela será Mans, la firma de Jaime Álvarez. Su colección para el próximo otoño invierno nace del diálogo entre la precisión de la sastrería y la imagen de la mariposa como símbolo de transformación. Las siluetas mantienen esa mezcla entre tradición y modernidad que caracteriza a la marca, con referencias que van desde la herencia escultórica de Balenciaga hasta ciertos elementos del vestir japonés. El resultado es una colección que equilibra técnica, memoria y emoción.

Ya por la tarde llegará Ynesuelves, que abre una nueva etapa dentro de su trayectoria. La diseñadora apuesta en esta ocasión por una propuesta más atrevida y más cercana a la alta costura, incorporando símbolos como la luna, las estrellas o la rosa. El azul se convierte en hilo conductor cromático y refuerza el carácter espiritual y emocional de la colección, que busca exaltar lo femenino desde una perspectiva muy personal.

Después será el turno de Baro Lucas con «110 DB», una colección inspirada en la relación entre el silencio y la intensidad. El diseñador plantea una narrativa en la que el sonido no solo se escucha, sino que se siente. Las prendas trabajan la vibración a través de tejidos como lana fría, terciopelo o tafetán, mientras la paleta oscila entre el rojo cereza, el granate, el gris oscuro y tonos más suaves como el rosa palo o el marfil.

A continuación desfilará The Label Edition, que presenta «Babylone», una colección inspirada en el universo de Loulou de la Falaise. La propuesta combina sastrería con volúmenes fluidos, estampados geométricos y accesorios protagonistas como pañuelos o cinturones de piel. Es un armario pensado para una mujer viajera, con sensibilidad artística y gusto por las piezas especiales pero versátiles.

En el tramo final del día llegará JCPajares, que celebra el décimo aniversario de su firma con «Annual 26». La colección apuesta por una paleta más sobria que en otras ocasiones, con predominio del azul en distintos matices y tonos como el negro, el burdeos o el beige. Técnicas tradicionales como el bordado o la cerámica dialogan con tejidos contemporáneos, consolidando un lenguaje que mezcla artesanía y tendencia.

El cierre de la jornada correrá a cargo de Acromatyx con «FE_MALE 009», una colección que explora la dualidad entre lo masculino y lo femenino y que cuestiona los límites impuestos por la sociedad. La propuesta utiliza el fetichismo como lenguaje estético y convierte el cuerpo en lienzo, con una narrativa centrada en la identidad y la expresión personal.

Horario de los desfiles hoy

Todos los desfiles de este jueves se celebran en el Palacio de Fernán Núñez, con una programación continuada que se extiende durante toda la jornada y que apenas deja pausas entre presentación y presentación:

10:30 – ManéMané

12:00 – Ernesto Naranjo

13:30 – Mans

15:00 – Ynesuelves

16:00 – Baro Lucas

17:30 – The Label Edition

19:00 – JCPajares

20:30 – Acromatyx

Una jornada que va a ser larga y variada y que confirma que la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 sigue avanzando con fuerza. Ocho desfiles en un mismo día, un único escenario y propuestas muy diferentes entre sí que reflejan el momento actual de la moda española.