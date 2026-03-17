Agenda de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 hoy, 17 marzo: diseñadores, horario y qué desfiles hay

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 comienza hoy, martes 17 de marzo, y lo hace con una jornada inaugural con pocos eventos, pero que sirve de antesala a todos los desfiles oficiales que vamos a poder ver a partir del miércoles 18. De este modo, y aunque el calendario principal de pasarela empieza mañana, eso no quiere decir que hoy no vayamos a ver nada. De hecho es todo lo contrario, ya que la capital se convierte desde ahora en el escenario de moda con varias propuestas que marcan el tono de esta 83ª edición.

El primer día no es una jornada menor. Tradicionalmente, la apertura de MBFWMadrid funciona como una especie de declaración de intenciones ya que podemos ser testigo del talento emergente, de formatos alternativos y una apuesta por la internacionalización. Y este año no es diferente. El programa para el día hoy combina desfile académico, proyección audiovisual, firma invitada internacional y marca consolidada. Madrid, además, amplía escenarios. Espacios como Espacio Jorge Juan, el Círculo de Bellas Artes o el Teatro Real acogen las primeras citas antes de que la actividad se concentre en IFEMA a partir del viernes. Toma nota porque esto es todo lo que podremos vivir hoy en la MBFW.

Diseñadores que desfilan hoy en la MBFW

La jornada arranca oficialmente con UDIT Desfile Renacer, que abre la 83ª edición de la pasarela madrileña. A las 19:00 horas, los estudiantes de cuarto curso del Grado en Diseño de Moda de UDIT (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología) presentarán la colección El Renacer en Espacio Jorge Juan.

El concepto creativo gira en torno a la transformación y la reconstrucción. Las propuestas parten de una idea común: la fuerza que surge después de una ruptura, la capacidad de reinventarse y la belleza que nace del cambio. Desde enfoques personales hasta visiones más espirituales, cada estudiante ha desarrollado su interpretación dentro de un marco compartido. En este desfile participan más de treinta jóvenes diseñadores, entre ellos Sofía Manuela Adon, Cristina Aguiar, Atina Bojovic, Gonzalo Di Paola, Julia Escribano, Aitana González, Marta Martínez, María Pérez, Eva Sanjuán o Hugo Vega, junto a otros compañeros del centro. A ellos se suman Sara García, Daniela Larios y Sofía Mayoral, estudiantes de la institución mexicana CENTRO, que refuerzan el intercambio creativo entre España y Latinoamérica.

A la misma hora, también a las 19:00, se presenta un fashion film con María Lafuente, De la Cierva y Nicolás, Andrew Pocrid y Rafael Urquízar. De este modo, el formato audiovisual se consolida como una alternativa al desfile tradicional y permite explorar el diseño desde una narrativa más cinematográfica.

Por otro lado, uno de los momentos centrales del día será el desfile de Johanna Ortiz, a las 19:30 en el Círculo de Bellas Artes. La diseñadora colombiana, considerada una de las figuras más influyentes de la moda latinoamericana actual, participa como invitada especial en esta edición. Su marca está profundamente ligada a la artesanía, la identidad cultural y una feminidad marcada por el volumen, los estampados orgánicos y la riqueza textil. La elección de Ortiz como figura inaugural además no es casual. Refuerza la estrategia de MBFWMadrid de consolidarse como plataforma internacional y fortalecer el diálogo creativo entre España y Latinoamérica.

La jornada se cerrará con Flabelus, a las 23:00 en el Teatro Real. La firma fundada por Beatriz de los Mozos ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, con presencia en ciudades clave como Nueva York, Londres, París o Milán. Lo que comenzó como un proyecto paralelo en 2020 se ha convertido en una marca con casi cuarenta tiendas insignia y presencia en más de 50 países. Su desfile pone el broche nocturno a un primer día que mezcla juventud, consolidación y mirada internacional.

Horario de los desfiles de hoy

Ya sabemos qué podemos ver y disfrutar en esta primera jornada de la MBFWMadrid, pero conviene saber bien los horarios:

19:00 horas – UDIT Desfile Renacer, en Espacio Jorge Juan.

– UDIT Desfile Renacer, en Espacio Jorge Juan. 19:00 horas – Fashion film con María Lafuente, De la Cierva y Nicolás, Andrew Pocrid y Rafael Urquízar.

– Fashion film con María Lafuente, De la Cierva y Nicolás, Andrew Pocrid y Rafael Urquízar. 19:30 horas – Johanna Ortiz, en el Círculo de Bellas Artes.

– Johanna Ortiz, en el Círculo de Bellas Artes. 23:00 horas – Flabelus, en el Teatro Real.

Este primer día funciona como apertura oficial, aunque el grueso de los desfiles individuales de diseñadores consolidados comenzará el 18 de marzo. A partir del viernes 20, la programación se trasladará a la Sala Mercedes-Benz de IFEMA Madrid, centro neurálgico habitual de la pasarela. Y el domingo 22 quedará reservado para EGO, la plataforma dedicada al talento emergente, que tradicionalmente sirve de escaparate para nuevas firmas y propuestas experimentales.

Con esta jornada inicial, la moda vuelve a ocupar distintos puntos de la capital. No es todavía el ritmo intenso de los días centrales, pero sí el punto de partida que define el tono de la semana. D e este modo, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 arranca así con una combinación de formación, internacionalización y nuevos formatos, dejando claro que la pasarela no sólo mira al presente, sino también al futuro del diseño.