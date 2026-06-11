La psicología sugiere que las personas que elevan la voz no es porque tengan alma de líder, en realidad es un intento de supervivencia emocional porque no se sienten escuchadas

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La comunicación es una de las herramientas más importantes en las relaciones humanas. Sin embargo, cada persona tiene una forma particular de expresarse. Mientras algunas suelen hablar de manera tranquila y pausada, otras se caracterizan por utilizar un tono de voz más fuerte o por elevar la voz con frecuencia durante una conversación.

Un estudio de la revista oficial de la Sociedad de Ciencias Afectivas explica que “La voz es uno de nuestros instrumentos más poderosos: es fundamental para la comunicación y el modo dominante de interacción social en diferentes culturas”. Aunque muchas veces se asocia hablar alto con el enojo o la agresividad, la realidad es que no siempre existe una intención negativa detrás de este comportamiento.

Por qué hay personas que elevan la voz

El volumen de la voz puede estar relacionado con la personalidad, los hábitos familiares, el entorno cultural o incluso con características físicas y emocionales. Comprender por qué algunas personas tienden a elevar la voz permite evitar malentendidos y desarrollar una comunicación más efectiva en distintos ámbitos de la vida.

Sus diferentes tonos al comunicarnos

La voz es una herramienta fundamental para transmitir ideas, emociones e intenciones. Más allá de las palabras que utilizamos, el tono, la intensidad y el ritmo influyen directamente en la forma en que los demás interpretan nuestro mensaje.

Existen diferentes niveles de volumen al hablar. Algunas personas emplean tonos suaves y moderados, mientras que otras utilizan una intensidad vocal más elevada de manera natural. También existen variaciones según el contexto: una conversación íntima requiere un tono diferente al de una presentación laboral o una reunión grupal.

«Sin embargo, detrás de una voz siempre hay un hablante. Al escuchar una voz, los oyentes perciben rápidamente una gran cantidad de características personales temporalmente estables, incluyendo las físicas», afirma la revista oficial de la Sociedad de Ciencias Afectivas. El volumen de la voz puede reflejar entusiasmo, seguridad, nerviosismo, emoción o simplemente una costumbre adquirida a lo largo de los años.

Las características de las personas que hablan y elevan la voz

Tienen una comunicación más expresiva y enérgica.

Suelen transmitir entusiasmo al hablar.

Les gusta participar activamente en conversaciones y debates.

En muchos casos poseen una personalidad extrovertida.

Pueden mostrar sus emociones de manera más evidente.

Tienden a captar la atención de quienes las rodean.

A menudo son percibidas como personas seguras o decididas.

Les resulta natural hablar con intensidad incluso cuando están tranquilas.

Pueden no ser conscientes del volumen que utilizan.

En ocasiones son interpretadas erróneamente como personas enojadas o dominantes.

Las causas de hablar y elevar la voz

Costumbres familiares

Las personas que crecieron en hogares donde todos hablaban fuerte suelen adoptar este estilo de comunicación de forma natural.

No se sienten escuchados

Algunas personas elevan la voz porque sienten que sus opiniones, necesidades o emociones no reciben suficiente atención. En estos casos, hablar más fuerte puede convertirse en una estrategia inconsciente para intentar ser escuchadas, ganar espacio en la Psychology Today asegura que wentirse no escuchado constantemente también sugiere que las frustraciones laborales o los problemas matrimoniales podrían estar por llegar, o que ya han llegado.

Entusiasmo o emoción

Cuando alguien se siente emocionado, apasionado o motivado por un tema, puede elevar la voz sin darse cuenta.

Personalidad extrovertida

Las personas más sociables y expresivas suelen utilizar una comunicación más energética y visible.

Estrés o tensión emocional

Las situaciones de presión, ansiedad o frustración pueden provocar un aumento involuntario del volumen de la voz.

Problemas auditivos

En ciertos casos, una disminución de la capacidad auditiva puede llevar a que la persona hable más fuerte de lo habitual sin percibirlo.

Consejos para comunicarse mejor

Tomar conciencia del propio tono

El primer paso es identificar si se está utilizando un volumen superior al necesario en determinadas situaciones.

Adaptar la voz al contexto

No todos los espacios requieren el mismo nivel de intensidad. Es útil ajustar el volumen según el entorno y la cantidad de personas presentes.

Observar las reacciones de los demás

Las expresiones faciales o los comentarios de otras personas pueden ofrecer pistas sobre cómo está siendo percibida la comunicación.

Practicar la escucha active

Escuchar atentamente ayuda a mantener conversaciones más equilibradas y reduce la necesidad de hablar constantemente en un tono elevado.