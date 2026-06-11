La entrevista más surrealista y viral durante la visita del Papa: «¡Uy, una mariposa! !Es mi madre!»

La visita del Papa León XIV a España está dejando momentos de todo tipo. Uno de los más virales sucedió el miércoles 11 de junio y fue captado por las cámaras de TVE. Ocurrió horas antes de que el Pontífice visitara la Sagrada Familia en Barcelona. Una reportera de la cadena pública habló con una vecina de la zona y ocurrió algo sorprendente en directo.

Tras pasar cuatro días en Madrid, el Papa León XIV se dio un auténtico baño de masas el miércoles 10 de junio al protagonizar uno de los actos más simbólicos de su viaje a España: celebrar una misa en la Sagrada Familia e inaugurar la Torre de Jesús, la aguja central del templo de Antoni Gaudí.

Dentro de su cobertura mediática, TVE se instaló en las inmediaciones de la basílica diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí para grabar las reacciones de la gente que llevaba horas esperando al Papa para poder verlo más de cerca.

Una de las reporteras de la cadena pública visitó la casa de Lola, una vecina del barrio que llevaba viviendo allí 40 años y cuyo balcón tiene vistas envidiables a la Sagrada Familia.

La mujer declaró ante las cámaras de TVE que: «Vivo aquí. Lo voy a ver con tres amigas más, espero que nos lo pasemos bien». Eso sí, Lola quiso dejar claro que: «Yo no soy creyente». Acto seguido ocurrió algo impactante.

De repente, apareció en plano una mariposa y Lola, la entrevistada, expresó: «Uy, una mariposa! Eso es una señal. Igual es mi madre». La mujer aseguró que ella iba a «recordar a su madre siempre».

El momento, rápidamente, se compartió en redes sociales y se hizo viral, ya que muchos usuarios no entendían que Lola se declarase «no creyente», pero sí que pensase que una mariposa podría ser una señal de su madre fallecida.