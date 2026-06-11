Brad Pitt y su perro contra la implacable naturaleza: el thriller de supervivencia que no te puedes perder

El año pasado lo vimos pilotando un Fórmula Uno a más de 200 kilómetros, pero ahora, en 2026 el mayor reto de Brad Pitt se alejará del asfalto para sumergirse de lleno en la supervivencia salvaje de la naturaleza: El corazón de la bestia es el nuevo thriller en el que la estrella, junto a su perro, intentará seguir con vida tras un accidente en algún punto remoto de Alaska.

Producida por Paramount Pictures, la cinta supone la segunda colaboración entre Pitt y David Ayer, el cineasta que lo dirigió en Fury (2014). Todo apunta a que el filme será un retrato íntimo donde el ganador del Oscar y su can (de nombre Odín) serán coprotagonistas y colaboradores dentro de un ecosistema en el que cada mal paso puede ser el último. Bajo un guion del debutante Cameron Alexander, en el casting de En el corazón de la bestia también aparecen acreditados J. K. Simmons (Whiplash) y Anna Lambe (Al norte del norte), aunque se espera que el tiempo de ambos en pantalla sea bastante residual. Como ya nos tiene acostumbrados, el de Oklahoma produce bajo su sello Plan B Entertainment una historia en la que Ayer ha querido recalcar que no se resume en una trama de «un hombre y su mascota», sino que abarca la supervivencia del personaje de Pitt y Odín, los cuales se salvan la vida mutuamente.

Brad Pitt protagoniza ‘En el corazón de la bestia’

A pesar de estar ambientada en Alaska, la producción se ha filmado principalmente en Nueva Zelanda, concretamente en los paisajes de Queenstown. La sinopsis oficial de En el corazón de la bestia es la siguiente:

«Tras sufrir un desgarrador accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Pitt) y su perro de combate, Odín, se encuentran varados en las profundidades de los parajes salvajes de Alaska. Juntos, se ven obligados a entablar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos».

El director ha manifestado en varias entrevistas el cambio que ha notado en la madurez interpretativa de Pitt, desde que colaboraron juntos en el drama bélico de 2014. Conforme le contó a la revista GQ, el actor no abordó el personaje de Belmont como el «típico héroe de acción intocable», sino como un «hombre roto».

It’s not who you live for… It’s who you’d die for. Watch Brad Pitt in the new trailer for David Ayer’s HEART OF THE BEAST – only in theatres September 25th. pic.twitter.com/wgWasVbqB3 — Heart of the Beast (@heartofthebeast) June 11, 2026

Grabando en glaciares remotos y laderas montañosas complejas, en este rodaje la estrella ha logrado un aislamiento y soledad casi terapéuticos para contrarrestar el bullicio comercial y la promoción exhaustiva de F1: La película.

El regreso de Ayer al primer nivel

El reencuentro de Ayer con Pitt supone una vuelta del realizador al primer nivel de la industria. Tras el fracaso comercial de Escuadrón suicida (2016) y producciones menores como Bright (2017) y Cuenta pendiente (2020), el director volvió a la acción pura y trepidante con Jason Staham como protagonista, tanto en Beekeeper: El protector (2024) y en A Working Man (2025).

El corazón de la bestia es su proyecto más mediático en años y se podrá ver en cines a partir del próximo 25 de septiembre.