Los finalistas de ‘Supervivientes 2026’ ya están en España: arranca la batalla definitiva por los 200.000 euros

La aventura de Supervivientes 2026 está llegando a su desenlace. Después de más de tres meses de convivencia extrema, pruebas de resistencia y supervivencia en las playas de Honduras, los cuatro finalistas del popular reality han regresado a España para vivir los últimos momentos de una edición que ha mantenido a miles de espectadores pendientes de cada acontecimiento. Alvar Seguí, Maica Benedicto, José Manuel Soto y Alba Paul aterrizaron este jueves en Madrid entre sonrisas, emoción y una evidente ilusión por afrontar la recta final del concurso. Su llegada al aeropuerto fue seguida con gran expectación por los medios de comunicación y los seguidores del programa, que ya cuentan las horas para conocer el nombre del ganador o ganadora de esta edición.

Los cuatro concursantes han logrado superar casi cien días de aventura en condiciones extremas, enfrentándose a la escasez de alimentos, las inclemencias meteorológicas, las exigentes pruebas físicas y la presión psicológica derivada de la convivencia. Todo ello les ha permitido convertirse en los protagonistas de una de las finales más esperadas de los últimos años. La gran gala final se celebrará en Telecinco a partir de las 21:45 horas y estará presentada por Jorge Javier Vázquez, quien continúa siendo una de las figuras más emblemáticas del formato. Además, la emisión contará con la participación de María Lamela, que hará su primera aparición en plató después de haber conducido el programa desde Honduras durante toda la edición.

Uno de los momentos más espectaculares de la noche será, como marca la tradición del programa, la llegada de los finalistas en helicóptero a las instalaciones de Mediaset. Este emblemático aterrizaje simboliza el final de la aventura y el comienzo de la última batalla por el triunfo. Sin embargo, antes de proclamarse un vencedor, los concursantes deberán superar varias fases decisivas. En primer lugar, los espectadores decidirán mediante sus votos cuál de los nominados —Maica Benedicto, Alba Paul o José Manuel Soto— abandona la competición. El concursante salvado se unirá al ya clasificado para continuar luchando por el título.

Posteriormente, los aspirantes participarán en la primera gran prueba de la final, denominada El Altar de Poseidón. En este desafío tendrán que construir una estructura mediante piezas de puzle que les permitirá ascender hasta una plataforma superior. Allí deberán encender una antorcha, objetivo que determinará quiénes avanzan a la siguiente fase. Los dos más rápidos conseguirán clasificarse, mientras que el último tendrá que enfrentarse nuevamente al veredicto del público.

La segunda prueba, llamada La Batalla Final de Poseidón, promete ser una de las más exigentes de toda la edición. Los participantes deberán superar una compleja carrera de obstáculos que incluye pruebas de apnea, liberación de cadenas mediante llaves y la resolución de puzles bajo el agua. La combinación de habilidad, resistencia física y control mental será fundamental para superar este desafío. Además, el componente emocional tendrá un papel protagonista. Tras completar el recorrido, los concursantes se reencontrarán con dos personas muy importantes para ellos, a quienes deberán liberar de unas jaulas simbólicas. Este emotivo momento añadirá una carga sentimental especial a una noche ya de por sí intensa.

El primer participante que consiga completar toda la prueba obtendrá un pase directo al duelo final. Mientras tanto, los otros dos concursantes deberán enfrentarse a una nueva votación para determinar quién ocupa la tercera posición de la clasificación y quién accede a la última votación definitiva. Como en ediciones anteriores, la audiencia tendrá la última palabra. A través de la aplicación Mediaset Infinity, los espectadores podrán votar de forma gratuita para elegir al ganador de Supervivientes 2026. El vencedor recibirá un premio de 200.000 euros y recogerá el testigo del anterior campeón, Borja González.

Aunque la final pondrá fin a la competición, el programa todavía reservará una última cita para los seguidores. El próximo 14 de junio se celebrará un debate especial en el que participarán todos los concursantes de la edición. Será una oportunidad para analizar los momentos más destacados, resolver conflictos pendientes y recordar las experiencias vividas durante estos meses de aventura.

Con emoción, nervios y muchas sorpresas todavía por descubrir, Supervivientes 2026 se prepara para despedir una edición que ha dejado huella entre los espectadores y que culminará con la elección del mejor superviviente del año.