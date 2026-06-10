Telecinco confirma una nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’ y rompe el aislamiento de los concursantes tras 100 días: «Estoy shockeada»

Supervivientes apagó las luces de la palapa en la semifinal de este martes, pero por poco tiempo: Telecinco ha anunciado la vuelta de Supervivientes All Stars con un casting «sorprendente». Así lo anunció Ion Aramendi en una gala que dejó en shock a los semifinalistas, que se enfrentaron a un vídeo en el que el programa recogió las noticias más importantes de estos casi 100 días en los que los concursantes han permanecido aislados del mundo.

Ojipláticos. De esa forma se quedaron los finalistas al conocer la información de lo ocurrido en el resto del planeta mientras ellos jugaban a sobrevivir en Honduras. El presentador les adelantó que estaban a punto de ver en un vídeo los titulares de mayor relevancia, pero no podían imaginar que entre ellos estaría, por ejemplo, «un nuevo virus». Maica, hipocondríaca por naturaleza, casi cayó redonda al suelo. El programa evitó incorporar a ese vídeo titulares sobre la corrupción política, que habrían acaparado la totalidad de las imágenes, y optó por el resto de noticias de interés y que sí podrían generar sorpresa en los concursantes.

Al pulsar el play, los titulares que Carlos Frangranillo, María Casado, Ángeles Blanco, Manu Carreño y Patricia Pardo pronunciaron a lo largo de estos últimos tres meses comenzaron a resonar y a emocionar a los finalistas, con la piel de gallina. Sus caras reflejaban cómo en su mente se iban acumulando más interrogantes sobre lo que estaban escuchando.

«Brote de un virus mortal en un crucero que partió de Argentina y debía llegar a Canarias; tercer intento de asesinato a Donald Trump de un hombre armado que se saltó la seguridad del hotel en el que pudo alojarse con un arsenal en su equipaje; misión Artemis II a la Luna, el ser humano ha cruzado una frontera que nunca antes había traspasado; algo más de 7 minutos de aplausos, así ha recibido el público reunido en el Movistar Arena al Papa León XIV, más de un millón de personas ha participado en la ceremonia del Corpus, su primera misa en España; Leonor se ha convertido en la primera paracaidista del Palacio de la Zarzuela, ahí la ven lanzándose con sus compañeros en la Academia de Murcia; Los Javis han hecho historia gracias a La bola negra, con la que se llevaron en el Festival de Cannes el premio a la Mejor dirección; María Pombo vuelve a estar en el centro de todas las salsas, la acusan de destrozar Santander porque «los paseos están petados» -«me enorgullece que alguien pueda pensar que he llenado una comunidad autónoma entera», contestó ella-; Bad Bunny inicia su residencia de 10 conciertos en Madrid y la expectación es máxima; el Betis vuelve a la Champions 20 años después con su victoria frente al Elche».

Ver las reacciones instantáneas a medida que escuchaban cada titular era un espectáculo, tanto como la celebración de José Manuel Soto, que al escuchar la alegría del Betis olvidó todo lo anterior. Por su parte, Maica, que siempre ha confesado su hipocondría y su obsesión por la limpieza y el orden, no podía dejar de pensar en el hantavirus, mientras que Alba tuvo que pronunciarse sobre la polémica con María Pombo y Alvar no salía de su asombro con la misión Artemis II. «¡¿Lo del virus qué, cómo ha acabado, ha sido una pandemia?!», preguntaron las dos chicas, mientras Soto seguía ovacionando al Betis. «A ver, ha sido una cosa puntual, no es pandemia, no es nada, no os preocupéis», les aclararon. Resoplaron aliviados. Podrán salir de su aislamiento de más de tres meses.

‘Supervivientes’ saca el espejo y el ‘All Stars’

Después recibieron un nuevo golpe por otra dosis de realidad: se miraron por primera vez al espejo tras 97 días sin hacerlo. Afortunadamente, apuntó Alba, lo hicieron sin luz suficiente para verse «las cejas y el bigote». «Me veo chupada», verbalizó con preocupación, pero María Lamela le dio la solución de manera instantánea: «Esto se arregla con tres cocidos en España». «Madre mía, me había acostumbrado a no mirarme al espejo», reaccionó por su parte Maica, siempre tan expresiva con sus gestos.

Finalmente, María Lamela apagó las luces de la palapa con lágrimas de emoción en los ojos tras la que ha sido su primera edición de Supervivientes. Sin embargo, el programa se dejó el bombazo para el final: «¡Vuelve Supervivientes All Stars, una nueva edición que regresa a Telecinco con un casting sorprendente y explosivo! ¡Muy pronto volvemos a abrir la palapa!».