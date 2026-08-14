El vestido de novia que Georgina no ha enseñado: Ángel Marco se atreve con el look que habría llevado para casarse con Cristiano

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer. Después de meses de rumores y de una estrategia de absoluto hermetismo para proteger la celebración, la pareja anunció su ‘sí, quiero’ el pasado 11 de agosto con una imagen de sus alianzas y confirmó después que la ceremonia se había celebrado en Cascais, en Portugal, en la más estricta intimidad y únicamente ante sus cinco hijos: Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda. Ni invitados VIP, ni gran fiesta, ni alfombra roja: solo ellos y su círculo más cercano, que conocía de antemano sus planes. Y entre todos los detalles que todavía permanecen bajo llave hay uno especialmente jugoso para el universo de la moda: ¿qué vestido llevó Georgina para casarse? Como todavía no existen imágenes del enlace, en COOL hemos decidido darle la vuelta al misterio: si no podemos ver aún el vestido real, vamos a imaginar el que nos encantaría verla llevar en una gran boda. Y para hacerlo hemos contado con Ángel Marco, diseñador especializado en moda nupcial, que ha creado expresamente para este reportaje el diseño que acompaña estas páginas.

Los dibujos que ilustran este artículo son los bocetos originales que Ángel Marco ha realizado para este medio. No son una recreación del vestido que Georgina lució en Cascais ni pretenden desvelar cómo fue realmente su look. Son nuestra propuesta: un diseño pensado desde cero para ella, tomando como punto de partida su personalidad y su manera de entender la moda. Marco apuesta por una novia que no renuncia al romanticismo, pero que tampoco pierde el carácter sensual que suele acompañar a los grandes estilismos de la empresaria. «Un tejido de encaje transparente es perfecto…con un toque romántico», explica el diseñador al definir la parte superior.

Sobre el cuerpo, el encaje se convierte en el protagonista. El tejido transparente dibuja la silueta y permite que el vestido resulte delicado sin caer en una estética excesivamente clásica. El delantero mantiene un escote en V y una línea ceñida, mientras que todo el impacto aparece al girarse: una espalda profundamente escotada que deja buena parte de la piel al descubierto y que Marco remata con un borde de encaje de blonda. Es uno de esos detalles que cambian por completo un vestido aparentemente sencillo y que, en este caso, sirven además para darle un acabado más artesanal y nupcial.

La transformación llega en la cintura, donde aparece uno de los elementos más especiales de la propuesta: un fajín de raso en blanco hueso off white que da paso a una espectacular sobrefalda realizada en el mismo tejido. Frente a la transparencia y ligereza del encaje, el raso aporta cuerpo y movimiento. La falda cae amplia hasta el suelo y convierte la silueta en la de una novia de gran ceremonia, mientras que debajo permanece el vestido ajustado. La idea permite jugar con dos imágenes dentro de una misma creación: una primera, más majestuosa y clásica, y otra mucho más marcada por la silueta cuando se prescinde de la sobrefalda.

El contraste entre ambos tejidos es, de hecho, lo que da personalidad al diseño. Marco no recurre a una acumulación de pedrería ni a grandes aplicaciones para convertirlo en un vestido espectacular. El encaje transparente, la espalda abierta, el fajín y el volumen de la sobrefalda son suficientes para construir el efecto. El blanco hueso también se aleja ligeramente del blanco óptico tradicional y aporta una tonalidad más cálida, mientras que la blonda introduce ese punto romántico que el diseñador buscaba desde el principio. Todo está pensado para que el vestido tenga presencia sin que los adornos terminen imponiéndose sobre la novia.

Y queda la pregunta que inevitablemente surge cuando hablamos de un diseño creado desde cero en un atelier: ¿cuánto costaría un vestido así? En el caso de Georgina, la respuesta tendría que mirar, además, a su particular relación con el lujo. La empresaria nos tiene acostumbrados a apuestas de alto presupuesto y uno de los ejemplos más llamativos llegó precisamente este año en la Met Gala 2026, donde lució un diseño de Ludovic de Saint Sernin inspirado en la Virgen de Fátima acompañado de un rosario de alta joyería valorado en 7 millones de euros. Si trasladamos ese nivel de exigencia a una hipotética boda pública, resulta lógico imaginar que Georgina apostaría por la máxima calidad en tejidos y confección, y no escatimaría en los materiales de un vestido destinado a convertirse en una de las imágenes más importantes de su vida.

Y ahí está precisamente la clave de la propuesta de Ángel Marco para Georgina Rodríguez: no convertirla en otra persona el día de su boda. La empresaria ha construido durante años una estética reconocible, con prendas ceñidas, escotes, transparencias y siluetas de gran impacto, y el diseñador recoge algunos de esos códigos para llevarlos al terreno nupcial. El resultado es una novia sofisticada y romántica, pero también rotundamente Georgina. Una creación que podría funcionar en una ceremonia íntima, aunque está especialmente pensada para ese escenario que todavía queda en el aire: una posible celebración pública en la que todas las miradas estén puestas en ella.

Los complementos: un velo de novia y joyas XXL

En un vestido tan espectacular, los complementos tendrían que jugar a favor de la silueta y no restarle protagonismo. El velo sería la pieza clave: largo, ligero y transparente, cayendo desde la cabeza hasta fundirse con el diseño y prolongando visualmente la espectacular espalda. Para imaginarlo, hay una referencia perfecta en la propia Georgina: el velo que lució en la Met Gala 2026, confeccionado con flores de encaje bordadas a mano e integrado en el vestido de Ludovic de Saint Sernin. Ese mismo concepto podría trasladarse al universo nupcial de Ángel Marco con un velo de tul extremadamente fino, rematado con pequeños motivos de encaje en los bordes para acompañar la blonda de la espalda sin recargarla.

Y si el velo sería el gran protagonista desde atrás, las joyas se encargarían de aportar el brillo en primer plano. Georgina difícilmente optaría por la discreción absoluta: unos pendientes largos de diamantes aportarían el punto de luz perfecto bajo el velo y enmarcarían el rostro sin necesidad de añadir un collar, dejando el cuello despejado para respetar la elegancia del escote en V. El resultado mantendría ese equilibrio entre sofisticación y espectacularidad tan ligado al estilo de la empresaria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Ese mismo equilibrio se trasladaría a los zapatos. Aunque quedarían prácticamente ocultos bajo la imponente sobrefalda, tampoco serían un detalle menor: unos stilettos o unas sandalias joya en blanco, marfil o plata, con un tacón elevado, completarían el look aportando ese último toque de glamour sin competir con el vestido. Un detalle que apenas se dejaría ver, pero que terminaría de construir el conjunto al caminar.

Pero todo esto, por ahora, pertenece al terreno de la imaginación. Seguimos sin saber qué vestido lució realmente Georgina en su boda secreta con Cristiano Ronaldo. La pareja ha mantenido el enlace bajo un hermetismo absoluto y únicamente ha confirmado que se casaron en Cascais, acompañados por sus cinco hijos. Ninguna fotografía oficial ha permitido todavía descubrir el gran secreto: el look elegido por Georgina para convertirse en mujer del futbolista. Quizá algún día salgan a la luz las imágenes y podamos comprobar cuánto se parece a esta propuesta. Hasta entonces, COOL se permite imaginar cómo podría haber sido el vestido de una de las novias más esperadas del año.