Un hallazgo científico cambia para siempre lo que sabíamos de las chinches: «Si entran en contacto con el agua bloquean sus orificios»

¿Cuánto sabemos realmente sobre las chinches? A pesar de ser uno de los insectos más comunes en los hogares, hay muchísimas cosas que desconocemos de ellas. Sin embargo, un hallazgo accidental en un laboratorio podría aportar nuevas pistas para controlar su propagación, algo especialmente difícil, ya que, según varias investigaciones, se han vuelto más resistentes a los pesticidas. Ahora, un equipo de científicos ha comprobado que las chinches evitan el agua y, por ende, las superficies mojadas, un dato desconocido hasta la fecha.

Lo más curioso es que este descubrimiento concuerda con la estructura física de las chinches, que tienen cuerpos muy planos y pequeños orificios respiratorios, conocidos como espiráculos, a ambos lados del abdomen. «Si entran en contacto físico con la superficie del agua, se adhieren a ella, bloqueando sus orificios respiratorios», explicó Dong Hwan Choe, autor del estudio publicado en la revista Journal of Ethology. Por su parte, el Dr. Choe, entomólogo de la Universidad de California, Riverside, afirmó que «debido a su gran poder adhesivo, el agua puede ser muy peligrosa para las chinches. Por lo tanto, no sorprende que sean extremadamente reacias a la humedad».

Las chinches y su aversión al agua

El último hallazgo se produjo de forma accidental durante un trabajo de laboratorio. Los investigadores tenían varias colonias de chinches en pequeños frascos y colocaban un alimentador artificial lleno de sangre encima de ellos. Para obtener alimento, los insectos trepaban y atravesaban una membrana muy fina.

Sin embargo, esta membrana estaba un poco dañada y, en consecuencia, la sangre del alimentador comenzó a empapar un trozo de papel que se guardaba en su interior, al que los insectos podían adherirse.»La sangre que se filtraba empapó lentamente el papel de la parte superior del vial. Pensé que las chinches estarían encantadas de beber la sangre del papel», dijo el Dr. Choe.»Pero lo que vi fue muy diferente. Evitaban activamente la parte del papel que estaba mojada de sangre. Ni siquiera se acercaban a las zonas húmedas».

A continuación, los científicos humedecieron el papel de los viales con agua para comprobar si la humedad era la responsable, y comprobaron que las chinches también evitaban las superficies húmedas.

Presencia en España

La chinche común es un insecto parásito humano que se alimenta de sangre y pica normalmente de noche, ya que evita la luz. Generalmente, se traslada por medio de la ropa, sábanas y colchones, así como mediante muebles, moquetas y alfombras, y prefiere las prefieren las superficies de madera y papel a las metálicas. ¿Cómo podemos identificar su presencia? Mide entre 0,4 y 0,7 centímetros en la edad adulta, como una semilla de manzana, y es de color marrón o rojizo. A diferencia de otros insectos, no vuela ni salta. Si se sospecha de una plaga de chinches, es fundamental actuar lo más rápido posible para eliminarla:

Antes de tomar cualquier medida, lo primero y más importante es asegurarse de que las picaduras que se observan sean realmente de chinches, ya que es fácil confundirlas con las de otros insectos. Una vez confirmada la infestación, hay que lavar con agua caliente todo lo que haya podido estar en contacto con las chinches: ropa de cama, cortinas y prendas de vestir. Una vez limpia, habría que secarla toda a alta temperatura para matar a los insectos. También es recomendable pasar la aspiradora por toda la casa, prestando especial atención a las alfombras. Al terminar, conviene meter la bolsa de la aspiradora en una bolsa de plástico, sellarla y tirarla a la basura. Esto es fundamental para evitar que las chinches vuelvan a aparecer.

¿Son peligrosas? «El principal daño que provocan es el causado por sus picaduras, generalmente nocturnas, que rara vez causan dolor y que suelen pasar desapercibidas en un primer momento. Es posible la aparición posterior de problemas cutáneos menores, (sensibilización, infección). También son posibles perjuicios psicológicos (stress) así como trastornos en el sueño. Hasta la fecha no ha sido demostrada la transmisión de patógenos a través de estas picaduras», explica el Ayuntamiento de Madrid.

Ahora que comienza la primavera, conviene recordar que el calor crea las condiciones idóneas para que prosperen las chinches, ya que prefieren temperaturas cálidas, entre 21 y 32 grados, lo que facilita su reproducción y actividad. Durante esta temporada, las chinches pueden reproducirse más rápido, así que una pequeña infestación puede crecer rápidamente si no se detecta a tiempo.

«El calor es uno de los factores que se sospechan que está detrás. Todavía no tenemos muy claro cómo les afectará a largo plazo, pero es cierto que en n contexto de cambio climático, con estos dos años que hemos pasado de tanto calor, estos bichos se reproducen más rápido. Si antes tardaban un mes entre que ponían huevos y tenías una nueva generación, ahora puede reducirse a menos de dos semanas. Esto es un crecimiento exponencial, muy rápido», señala Luis Quevedo, divulgador científico, en «Mañaneros».