You First Basketball cambia su nombre a Gersh

You First, una de las agencias de representación deportiva líderes a nivel mundial, anuncia que su división internacional de baloncesto pasa a llamarse Gersh. Como parte de la plataforma global de Gersh, la agencia cuenta con una sólida presencia en la NBA a través de Gersh Basketball USA, su división norteamericana.

Entre su lista de clientes se encuentran Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers), Luke Kornet (San Antonio Spurs), Jeremy Sochan (New York Knicks), Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers), Blake Hinson (Utah Jazz), Chaz Lanier (Detroit Pistons) y David Jones-García (San Antonio Spurs).

Al mismo tiempo, la agencia está invirtiendo fuertemente en el futuro de este deporte a través de una creciente cartera de NIL que cuenta con algunos de los jóvenes talentos más prometedores, entre los que se incluyen Álvaro Folgueiras, Sayon Keita, Matas Vokietaitis, Sash Gavalyugov y Tyron Riley IV.

Gersh también mantiene una posición dominante en el baloncesto europeo, representando a más de 30 jugadores que compiten en la Euroliga, la principal competición de clubes de Europa. La plantilla de la agencia cuenta con algunos de los nombres más destacados del baloncesto europeo y mundial, entre

los que se incluyen Edy Tavares, Willy Hernangómez, Trent Forrest, Kobi Simmons, Moustapha Fall, Marius Grigonis, Codi Miller-McIntyre, Devin Booker, Tadas Sedekerskis, Kameron Taylor, Ishmail Wainright, Ignas Brazdeikis, Isiaha Mike y Andrés Feliz, así como el seleccionador español Chus Mateo.

Alcance global

Con presencia en más de 43 países, Gersh Basketball se encuentra en una posición privilegiada para abrir puertas a sus clientes en todos los principales mercados del baloncesto a nivel mundial. «Este cambio de imagen refleja nuestro crecimiento y nuestra ambición. Seguimos siendo la misma agencia, plenamente comprometida con nuestros jugadores, pero ahora contamos con una plataforma global aún más sólida para representarlos al más alto nivel», valora Guillermo Bermejo, director global de Gersh Basketball.