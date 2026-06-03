Qué día es la final de Roland Garros: cuándo se juega y a qué hora empieza el partido en la Philippe Chatrier

El Roland Garros 2026 sigue su curso con Alexander Zverev como máximo favorito para levantar al cielo de París la copa de los mosqueteros. El tenista alemán acabó con el sueño de Rafa Jódar en los cuartos de final disputados en la tarde del martes y se postula como gran candidato al título en la final que se disputará el próximo domingo 7 de junio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Roland Garros 2026 y cuándo se disputa la final del torneo.

Roland Garros entra en su semana decisiva en la que se decidirá un título que no podrá defender un Carlos Alcaraz, que fue el ganador de las dos últimas ediciones, y que este año no ha podido estar en París por la lesión en la muñeca que le hizo perderse el Godó, el Masters 1000 de Madrid y Roma, así como Roland Garros y también Wimbledon. Ahora el objetivo del murciano es estar en el Open de Estados Unidos, que comenzará en la última semana de agosto.

Así que, con Alcaraz lesionado y después de que Jannik Sinner fuera eliminado por Cerundolo después de sufrir un golpe de calor cuando estaba dos sets arriba y a punto de conseguir la victoria, el alemán Alexander Zverev está ante la gran oportunidad de su carrera de ganar su primer Grand Slam. El martes selló su pase a semifinales, en las que se medirá a Mensik, tras acabar con el sueño de Rafa Jodár en la Philippe Chatrier. Berrettini-Arnaldi y Aliassime-Cobolli serán los otros partidos de cuartos de final que se disputan este miércoles.

Cuándo es la final de Roland Garros 2026

La final del Roland Garros se disputará este domingo 7 de junio en la Philippe Chatrier. Durante este día, uno de los tenistas que queda en el cuadro conquistará su primer Grand Slam.

Horario de la final de Roland Garros 2026

La final de Roland Garros se disputará el domingo 7 de junio y comenzará a las 15:00 horas.

Cómo ver en TV en directo la final de Roland Garros 2026

La final de Roland Garros que se disputará este domingo 7 de junio a las 15:00 horas se podrá ver por televisión a través del canal Eurosport, que se puede ver a través de Movistar+. También podrá seguir la final en el directo que ofreceremos en OKDIARIO.