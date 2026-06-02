Rafa Jódar y su aprendizaje en Roland Garros: «Me enseña que tengo que mantener el nivel todo el rato»

Rafa Jódar abandonó la Philippe Chatrier rumiando en su mente lo que había sucedido. A sus 19 primaveras y, con apenas medio año como tenista profesional, termina claudicando (6-7, 1-6, 3-6) tras poner contra las cuerdas al número tres del mundo, que a sus 29 años es un veterano en esto de la raqueta. Aquí termina el viaje, viajazo, de Rafa Jódar en Roland Garros. En cuartos de final en su primera participación. Para Zverev el billete a semifinales, para Jódar lo demás.

Se va con la cabeza alta y la mochila llena de aprendizajes. Mentalidad, confianza, partidos vertiginosos en las piernas… A Rafa Jódar todavía no le alcanza para estos rivales, pero ha mostrado mimbres. «Me llevo muchas experiencias para mis siguientes torneos. Estos partidos me enseñan que tienes que mantener un nivel alto todo el tiempo. Estoy muy contento de mi gira en la tierra. Tengo que analizar las cosas que puedo mejorar para los siguientes partidos», inició el español.

Ahora Rafa Jódar tiene por delante un tiempo para descansar antes de que empiece la gira por hierba que lo llevará a su primer Wimbledon. Esa es su hoja de ruta. «Voy a descansar unos días y me prepararé para la hierba. No he jugado mucho allí. Iré a entrenar allí antes para prepararme. No sé muy bien lo que me espera en esa superficie. Lo hice bien en los torneos junior que jugué, pero no me sirven como referencia», añadió Rafa Jódar.

El español debutó en una pista central de Grand Slam, en la Philippe Chatrier que tantas alegrías ha dado al tenis español. «Me lo he tomado como un partido más. Yo he intentado dar lo mejor de mí y me quedo con esa experiencia. El año que viene intentaré hacerlo lo mejor posible. La pista es muy grande, pero no me ha impresionado para nada, era una más. Lo hace todo muy bien, lleva muchos años en el circuito y tiene mucha experiencia», añadió.