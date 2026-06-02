¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 2 al 4 de junio de 2026

El liderazgo de Antena 3 no es una casualidad y Pasapalabra vuelve a situarse en lo más alto de las audiencias como el líder absoluto de las tardes (18,8 % y 1,6 M en su franja global), logrando una distancia demoledora de más de 8,7 puntos sobre su principal competidor (¡Allá tú!) y de 7,4 puntos sobre La 1, que compite con Malas lenguas y Aquí la tierra. Además, el programa ha blindado su éxito conquistando la mayoría de las tardes el codiciado ‘minuto de oro’, congregando a más de 3,1 millones de espectadores únicos. Con estos números de infarto, la mesa de Roberto Leal recibe a cuatro rostros dispuestos a mantener el listón en lo más alto desde el martes 2 y hasta el jueves 4 de junio de 2026.

Mikel vs. Juanma: El esperado derbi de los hermanos Iturriaga

El gran gancho de estos tres días será, sin duda, un cara a cara familiar inédito que va a revolucionar la ‘Pista Musical’. Por un lado, el exbaloncestista y comunicador Juanma Iturriaga aportará esa competitividad y ese humor ácido que le caracterizan. Pero esta vez su rival será uno que le conoce a la perfección: en la mesa de enfrente se sentará su propio hermano, Mikel Iturriaga. El célebre periodista gastronómico, conocido por sus vídeos virales y sus recetas, cambia los fogones por los segundos, dispuesto a demostrar que la rapidez mental y la competitividad también las tiene. El pique entre ambos promete grandes momentos a los espectadores.

Neus Sanz y Nya de la Rubia: Carisma, risas y duende en el plató

El talento femenino de la mesa llega dispuesto a comerse la pantalla con dos invitadas que ya son unas clásicas del programa y que conocen perfectamente el funcionamiento:

Risas aseguradas: La queridísima actriz Neus Sanz (inolvidable por su papel en Los hombres de Paco ) regresa a la cadena de Atresmedia para contagiar su energía incombustible, un talismán perfecto para templar los nervios de los concursantes.

La queridísima actriz (inolvidable por su papel en ) regresa a la cadena de Atresmedia para contagiar su energía incombustible, un talismán perfecto para templar los nervios de los concursantes. Música para poner ritmo a las tardes: Cierra el cuarteto la actriz y cantante Nya de la Rubia. Con su particular torbellino de talento y su esencia flamenca y urbana, aportará el ritmo necesario para que el marcador eche humo antes del ‘Rosco’ final. En los últimos años está centrada en su carrera musical, donde acaba de estrenarse en su faceta como DJ, sumándose al movimiento techno flamenco, que ha dado una vuelta de tuerca para adaptar el flamenco a la música electrónica.

Todavía sin cambios sobre el ‘Rosco’

Mientras Javier y David siguen luchando por llevarse el bote, en las oficinas de Atresmedia siguen buscando soluciones para que el público no note nada tras la sentencia del Tribunal Supremo. El programa se emite con total normalidad, pero cadena y productora tendrán que llegar a una solución después de que estén obligados a eliminar la mítica prueba final, aunque eso no significa que Pasapalabra vaya a desaparecer.

La productora holandesa que ha ganado el juicio ha llegado a un acuerdo para emitir un concurso en Mediaset con una prueba que puede utilizar el nombre y la mecánica del Rosco. En cambio, Pasapalabra seguirá en Antena 3. En caso de no llegar a un acuerdo (que parece lo más probable ahora mismo), los espectadores de Antena 3 podrían ver cómo la última prueba cambia ligeramente su funcionamiento.

En la versión francesa del concurso utilizan una especie de ruleta por la que van pasando las letras, aunque el funcionamiento es muy parecido, con el presentador leyendo definiciones a los concursantes para que completen las letras del abecedario.