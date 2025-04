Quién es Nya de la Rubia: su edad, su pareja, su nombre real y de dónde

No es ningún secreto que Nya de la Rubia se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las cantantes y actrices más queridas de nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, sino que es algo que se ha ganado a pulso a base de talento, constancia y mucho esfuerzo. A lo largo de su trayectoria profesional, ha formado parte de un gran número de proyectos tanto en el ámbito musical como en la pequeña pantalla. Desde muy temprana edad tuvo claro a qué quería dedicarse, por lo que no dudó un solo segundo en luchar para hacer su sueño realidad. Poco a poco, con el paso de los años, va consiguiendo cada vez más objetivos. Así pues, es el momento perfecto para conocer todos los detalles sobre Nya de la Rubia: desde su nombre real, hasta las canciones que ha sacado a la luz, pasando por las series en las que ha participado.

La trayectoria profesional de Nya de la Rubia

La artista, cuyo nombre real es Isabel Estefanía de la Rubia Badante, nació el 27 de agosto de 1986 en Sevilla, en el seno de una familia que destaca por ser una apasionada de la música. Entre otras cuestiones, porque su madre es una reconocida cantante de copla, mientras que su padre es un auténtico virtuoso de la guitarra. Por lo tanto, desde la cuna, el arte corría por sus venas.

Es importante destacar que tuvo sus pinitos en el mundo de la moda, tal y como ella misma confirmó en una entrevista en SevillaMagazine, con su participación en Miss Sevilla, con tan solo 16 años. En este concurso de belleza obtuvo el puesto de segunda dama de honor, así como el de Miss Fotogenia.

Con tan solo 19 años decidió mudarse a Madrid en busca de oportunidades. Una de ellas le llegó en 2015, cuando hizo su debut en el cine con la película Toro, dirigida por Kike Maíllo. De hecho, su canción Tú no me quieres, forma parte de la banda sonora. Lejos de que todo quede ahí, en el ámbito interpretativo, Nya de la Rubia interpretó a la guardia civil Lola Requena en Mar de plástico. En esta ocasión, tuvo la oportunidad de poner voz a la canción principal de la serie, titulada Ya no puedo más.

Gracias a este papel, consiguió calar hondo en la memoria de muchas personas. Comenzó a hacerse un hueco en la industria, por lo que pudo participar en otros tantos proyectos como son La Peste, El Continental o, incluso, Gigantes. Pero no todo quedó ahí, ya que también formó parte del elenco de Servir y proteger, una de las series diarias con más éxito de La 1 de Televisión Española.

A pesar de todo, como ella misma aseguró en la mencionada entrevista, hay algo que siempre tuvo muy claro: «Ni modelo ni actriz, mi destino era ser cantante». A los 26 años, Nya de la Rubia tuvo la oportunidad de lanzar un primer trabajo discográfico, producido por Paco Ortega. Por si fuera poco, en 2012, tuvo la oportunidad de participar en el vídeo musical y en la canción 5 segundos, producida por Paco Ortega y Alejandro Sanz. En la actualidad, es copresentadora Somos Música, programa que se emite en Canal Sur.

Su lado más personal

Si hay algo por lo que destaca la cantante y actriz y por la manera tan bonita en la que preserva su vida privada. Utiliza las redes sociales para mantener informados a sus seguidores de su día a día, pero guardando un rincón para cuestiones tan personales como es el hecho de hacer público si tiene o no pareja. Por lo tanto, se desconoce ese dato.

Eso sí, en una entrevista para SevillaMagazine, dejó claro que no daría a conocer si tiene una relación sentimental o no: «No subiría un beso porque hay asuntos más privados. Mi vida amorosa no influye en el arte. Mejor dejar aparcada esa historia…», explicó, y añade: «Diferente es que me casara, pero no creo que interese si llevo con alguien cuatro años o nos acabamos de conocer».