La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 12 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 653 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Cristóbal continúa sin mostrarse de acuerdo en que Samuel permanezca en palacio. De hecho, la señora Arcos parece ser la única que se opone frontalmente a su pensamiento, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Todo ello mientras el Coronel Fuentes ha puesto profundamente nervioso a más de uno en palacio pero, sobre todo, a Lorenzo.

Después de todo lo que ha hecho en los últimos años, es evidente que el Capitán de la Mata empieza a sentir el agua al cuello. El heredero del Marquesado de Luján se juega su empresa al hacer una inesperada y contundente propuesta a Leocadia. Se trata de algo que, desde luego, no va a gustar en absoluto a la señora de Figueroa. Lejos de que todo quede ahí, Ángela continúa profundamente enfadada con Curro, hasta tal punto que únicamente con la intervención de Pía va a poder conseguir que ella acabe perdonándole. Quien parece no tener perdón para Ricardo y Pía es, precisamente, Santos. De hecho, continúa empeñado en seguir provocando que haya cierto distanciamiento entre ellos dos. Así pues, para evitar que eso suceda, Ricardo se ve en la obligación de trazar un nuevo plan para tratar de anular, a la mayor brevedad posible, su matrimonio con Ana.

¿Qué sucede en el capítulo 654 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 13 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Manuel se ve obligado a la hora de lidiar con la incertidumbre respecto a su empresa, y todo como consecuencia de la ambigüedad de Leocadia. Todo ello mientras mira, con cierto recelo, la felicidad que están experimentando Enora y Toño.

Lejos de que todo quede ahí, María Fernández acaba enterándose de que existe un vínculo romántico entre ellos. Así pues, la doncella decide comentar con sus compañeras que Toño, en realidad, es un hombre casad. Lope y Vera trazan un plan para contactar con el hermano de ella. Así pues, optan por enviarle una carta.

En cuanto a Samuel, genera cierta división entre Cristóbal y los criados, pero la señora Arcos y Toño continúan defendiendo su punto de vista. Adriano y Alonso empiezan a estrechar lazos como consecuencia de su preocupación por Catalina, mientras Martina se ha visto obligada a recibir al Barón de Valladares. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.