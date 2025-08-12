Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Ricardo, dispuesto a anular su matrimonio con Ana
No va a parar hasta conseguirlo
La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado lunes 11 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 652 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Manuel tiene un tenso enfrentamiento con Alonso como consecuencia de su conflicto con Leocadia. Todo ello mientras la señora de Figueroa trata de darle la vuelta a la tortilla, afirmando que todo se trata de un malentendido. Catalina se siente envalentonada tras el innegable acercamiento que ha tenido con sus trabajadores. Así pues, no duda en insistir en su idea de justicia social, desatando más tensiones con Martina, Jacobo y hasta Adriano.
Curro, por su parte, hace todo lo que está en su mano para tratar de lidiar con la decepción de Ángela, que no ha dudado en acusarle de traidor por haber llamado al coronel Fuentes. En cuanto al militar, genera una enorme inquietud con su presencia, sobre todo a Lorenzo, puesto que no tiene ni la menor idea de qué hace en palacio. Vera muestra claras señales de sentirse profundamente desbordada a nivel emocional, mientras que Enora y Toño continúan consolidando su relación a espalda del caos en el que están envueltos. El regreso de Samuel como sacerdote es algo que ha dejado a María Fernández profundamente descolocada, a la par que dolida. Una situación que provoca un choque frontal entre Petra y Cristóbal, al no aceptar la estancia del párroco en palacio. Una situación tensa que va a acabar marcando un antes y un después en numerosos aspectos.
¿Qué sucede en el capítulo 653 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 12 de agosto?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Cristóbal sigue sin estar de acuerdo con la idea de que Samuel permanezca en palacio. La señora Arcos es la única que se opone a ese pensamiento, y no duda en hacérselo saber. La presencia del coronel Fuentes continúa incomodando a varios en palacio, pero sobre todo a Lorenzo.
Tanto es así que el Capitán de la Mata empieza a verse con el agua al cuello. Manuel se juega su empresa al hacer una contundente propuesta a Leocadia, consciente de que es algo que no va a gustar en absoluto a la señora de Figueroa. Ángela continúa enfadada con Curro, y solamente la intervención de Pía va a hacer que logre perdonar al joven.
Lejos de que todo quede ahí, Santos se niega en rotundo a pedir perdón ni a Ricardo ni a Pía. Así pues, dadas las circunstancias, Ricardo se muestra decidido a trazar un plan para conseguir anular su matrimonio con Ana, y hacerlo a la mayor brevedad posible. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)