La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido ganarse a pulso un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 8 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 651 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, hemos podido ser testigos de cómo Ángela está profundamente enfadada con Curro por haber hecho venir al coronel Fuentes. Hasta tal punto que la joven es incapaz de atender a razones. Manuel enfrenta a Leocadia por haberle ocultado la llamada de Pedro Farré, pero la señora consigue darle la vuelta a la tortilla, para salir airosa de la complicada situación en la que está envuelta.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Manuel no termina de fiarse de Leocadia, por lo que no duda un solo segundo en anular la firma prevista para venderle su porcentaje de la empresa. Todo ello mientras Vera no puede dejar de pensar en su familia. Así pues, Lope y Vera se muestran preocupados porque no es capaz de atender bien sus tareas, y eso podría traerle graves consecuencias. Cristóbal hace todo lo que está en su mano para conseguir información sobre el servicio, y pretende hacerlo a través de Curro. El joven intuye sus intenciones, por lo que alega no saber absolutamente nada. El coronel Fuentes se ha instalado en palacio y Lorenzo se siente profundamente incómodo. Tras la llamada de Catalina al Marqués de Valladares, Martina pide consejo a Ángela para tratar de saber cómo sobrellevar la situación. Todo ello mientras María Fernández, desolada, acaba dando por perdida su relación con Samuel.

¿Qué sucede en el capítulo 652 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 11 de agosto?

Los más fieles seguidores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Manuel no duda un solo segundo en tener un tenso enfrentamiento con Alonso tras lo sucedido con Leocadia. El heredero opta por defender su postura, sin importar las consecuencias. La señora de Figueroa, por su parte, asegura que fue un malentendido y que tratará de ir con más cuidado.

Lejos de que todo quede ahí, mostrándose completamente envalentonada por el agradecimiento del servicio, Catalina sigue insistiendo en su idea de justicia social. Una situación que solamente provoca muchas más tensiones con Martina, Jacobo e, incluso, Adriano. Todo ello mientras Curro se ve obligado a lidiar con la decepción de Ángela, que le acusa de ser un traidor tras haber llamado al coronel Fuentes.

El militar consigue sembrar cierta inquietud en Lorenzo, ya que no entiende el motivo de su llegada a palacio. Toño y Enora consolidan su relación a pesar del caos en el que están envueltos, mientras que el regreso de Samuel como sacerdote ha dejado a María Fernández completamente descolocada y destrozada. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.