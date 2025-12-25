El verdadero motivo por el que Lamine Yamal no tiene novia: «No puedo…»

Lamine Yamal se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles dentro del mundo del deporte. A los 15 años hizo historia al convertirse en el debutante más joven del Fútbol Club Barcelona y, apenas tres temporadas después, con sólo 18 años, su progresión deportiva ya se mide en títulos colectivos, reconocimientos individuales y un peso específico dentro del vestuario que suele reservarse a futbolistas mucho más veteranos.

Sin embargo, más allá de su rendimiento sobre el césped, Lamine Yamal también ha sido protagonista de titulares relacionados con su esfera personal. Su juventud, su exposición mediática y su impacto social han situado cualquier movimiento fuera del campo bajo una lupa constante, especialmente en lo relativo a su vida sentimental. En este contexto, el propio futbolista ha decidido explicar por qué en este momento no tiene pareja, una confesión que ha sorprendido mucho.

La carrera de Lamine Yamal

El despegue deportivo de Lamine Yamal coincidió también con una mayor atención hacia su entorno personal. Durante la Eurocopa de 2024, el joven delantero estuvo acompañado por Álex Padilla, una influencer muy conocida. La relación, que despertó un notable interés mediático, terminó envuelta en rumores sobre terceras personas, lo que habría provocado su ruptura, aunque tiempo después reaparecieron juntos sin que volviera a consolidarse una exposición pública clara ni interacciones destacadas en redes sociales.

Tras ese episodio, el futbolista optó por centrarse plenamente en su carrera profesional. La decisión coincidió con uno de los momentos más exitosos de su corta trayectoria, al formar parte del equipo que conquistó la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Liga, consolidándose como una pieza clave en el proyecto deportivo del Barcelona. Ese rendimiento reforzó la percepción de un jugador con una madurez poco habitual para su edad, capaz de aislarse del ruido externo cuando la exigencia competitiva lo requiere.

La vida sentimental de Yamal

Con la llegada del verano y el inicio de sus vacaciones, la atención mediática volvió a situarse en el plano sentimental. A mediados de junio, Lamine Yamal fue visto junto a la creadora de contenido Fátima Vázquez, conocida en redes como Fati Vázquez, lo que desató una oleada de especulaciones. Aunque ambos intentaron restar importancia a las informaciones, las similitudes entre las imágenes que compartieron desde distintos lugares terminaron por alimentar los rumores, especialmente debido a la amplia diferencia de edad entre ambos.

El debate se intensificó y el supuesto romance quedó marcado por la polémica, hasta desaparecer del foco sin confirmación oficial. No había terminado el verano cuando el nombre del delantero volvió a ser tendencia, esta vez con motivo de su 18 cumpleaños.

Adiós a Nicki Nicole

Fue durante esa fiesta cuando surgieron nuevos rumores sobre el fin de la soltería del jugador. El periodista Javi Hoyos aseguró en el programa D Corazón que la atención de Lamine durante la celebración estuvo centrada en la cantante argentina Nicki Nicole y que, aunque esa noche no ocurrió nada relevante, sí existió un clima evidente de complicidad y coqueteo. Dos semanas después, esas especulaciones se confirmaron cuando ambos fueron captados besándose en una discoteca la noche del 24 de julio y abandonando juntos el local de madrugada.

Posteriormente, un viaje compartido y la publicación de imágenes con gestos de cariño en redes sociales consolidaron la relación a ojos del público. Sin embargo, pese a la cercanía que mostraban, la historia no se prolongó demasiado. El pasado mes de noviembre, el propio Javi Hoyos confirmó la ruptura tras unas declaraciones del futbolista, subrayando que no hubo infidelidades ni conflictos públicos, sino una separación discreta y sin dramatismos.

El motivo por el que no tiene novia

Tal y como hemos explicado, Lamine Yamal ha optado por proteger su vida privada y mantenerla alejada del foco mediático. Sí ha confirmado, no obstante, que actualmente no tiene pareja y que atraviesa una etapa de tranquilidad personal, centrado en su desarrollo profesional. Coincidiendo con el parón navideño, el delantero ha iniciado una nueva faceta comunicativa a través de YouTube, donde ha compartido un house tour de su antiguo hogar, ofreciendo una imagen cercana y espontánea de su día a día.

Fue en ese vídeo donde explicó, de manera distendida, el motivo por el que no puede tener novia en este momento. «Intento dormirme pronto para despertarme a la madrugada», relató, antes de aclarar que no se trata de una rutina relacionada con el entrenamiento ni con la disciplina deportiva, sino de una costumbre muy concreta. «No, para comer galletas. Me encanta, es mi plan favorito», confesó, arrancando la sonrisa de sus seguidores y rematando la explicación con una frase que no tardó en viralizarse: «No puedo tener novia, porque me despierto a la madrugada». Con estas palabras, ya se ha resuelto el gran misterio.