La industria de la comunicación y la actualidad nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos profesionales que han dedicado y dedican su día a día a narrar los sucesos que acontecen a nivel nacional o internacional. Uno de los rostros que empieza a hacerse un hueco en el sector es el de Javier de Hoyos. Y es que, el periodista, presentador, actor, tiktoker y youtuber comienza a hacerse cada vez más reconocido por el gran público debido a sus proyectos profesionales y a su activa presencia en redes sociales.

La edad de Javi Hoyos y cuánto mide

Mide 1,90m y nació el 23 de octubre de 1990 en Cantabria. Javier de Hoyos Martínez siempre sintió una fuerte conexión con el mundo de la información. Por este motivo, el joven decidió licenciarse en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco, en el 2012. De esta manera, sus primeros pasos tuvieron lugar en Canal Bizkaia. Una labor que comenzó ejecutando como cámara y reportero, pues tenía que cubrir distintos acontecimientos políticos, sociales, encuestas a pie de calle y entrevistas. Un año después, se une como redactor y documentalista a la Agencia Atlas. Posteriormente, realiza el taller de presentadores de Telecinco en colaboración con la Universidad Camilo José Cela. Pero, su vida comenzaría a cambiar con los años posteriores.

Dónde ha trabajado Javi Hoyos

Javier de Hoyos fue redactor de Antena 3 Noticias y lo hizo dentro del máster en Periodismo de Televisión en el que colabora la cadena. Una labor que le abrió las puertas a Fórmula TV, donde tuvo encuentros y entrevistas con celebridades de la pequeña y gran pantalla. Lejos de quedar ahí, en el 2015 fue nombrado director de contenidos multimedia de Noxvo.

En el 2016, el joven ficha por 13tv y lo hace para colaborar en la tertulia política El cascabel. Un nuevo paso en su carrera profesional donde no le fue nada mal. De hecho, meses después, le propusieron presentar la Alfombra Roja de los Premios Iris junto a Irma Soriano. Tras ello, ficha por Telecinco y lo hace tras haberse convertido en uno de los reporteros de Socialité, programa presentado por María Patiño. Luego, en 2019, pasa a ser subdirector del formato.

Su aparición en el programa le ayudó a realizar su gran debut como actor. De esta manera, dio vida al profesor Mario en la ficción Yo quisiera, de Divinity. Sin lugar a duda, una carrera profesional con la que ha ido creciendo a pasos agigantados. De hecho, entre sus proyectos más recientes, cabe destacar que formó parte del equipo de Ni que fuéramos Shhh y de Tentáculos. Ahora, se une a La familia de la tele, en TVE, y lo hace como subdirector y colaborador.

Quién es la pareja de Javi Hoyos

En redes sociales, Javier de Hoyos se muestra como una persona muy activa. En plataformas como Instagram acumula más de 228.000 seguidores. Todo ello sumado a su casi millón en TikTok y más de 22.000 de usuarios en X (plataforma anteriormente conocida como Twitter). Y es que, el periodista se ha ganado al público al compartir vídeos relacionados con la actualidad televisiva, musical y de la prensa del corazón.

Por otro lado, a nivel sentimental, el comunicador contrajo matrimonio en el 2023 con c. Hoyos siempre se ha mostrado muy reservado con su vida privada, pero, en ocasiones, comparte publicaciones donde presume de la bonita relación que tiene con su chico.