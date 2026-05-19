En marcha el Bulevar Madrid Norte, el ambicioso proyecto que unirá Alcobendas con el futuro Madrid Nuevo Norte

Las obras del nuevo Bulevar Madrid Norte ya han comenzado. Un ambicioso proyecto del Ayuntamiento de Alcobendas que va a transformar la carretera de Fuencarral en un amplio espacio que va a conectar el municipio directamente con el futuro Madrid Nuevo Norte, el futuro Distrito Financiero más potente de la capital. Los trabajos de la primera fase se iniciaron el pasado 20 de abril y tendrán una duración de once meses.

«El eje empresarial de riqueza más privilegiado de España»

Este nuevo plan urbanístico, que ya ha comenzado a desarrollarse y que tiene un presupuesto de adjudicación de 9,43 millones de euros, va a tener un importante impacto sobre el futuro de Alcobendas, no sólo desde el punto de vista de las infraestructuras, sino también desde una perspectiva socioeconómica.

Es por ello que Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas, afirma que esta metamorfosis va a convertir esta carretera de Fuencarral en el «Bulevar de las oportunidades de negocio, la excelencia y la innovación», ya que se va a erigir como «el eje empresarial de riqueza más privilegiado de España y uno de los más importantes de Europa que unirá Alcobendas con Madrid. Una nueva conexión con el futuro, con la innovación y con la calidad de vida”.

Además de convertirse en un espacio de referencia empresarial en el norte de la Comunidad de Madrid, este Bulevar Madrid Norte va a permitir el acceso peatonal a toda la zona calmará el tráfico de vehículos, lo que hará más atractivo el polígono industrial, tanto para los ciudadanos como para las nuevas empresas que se quieran instalar en el mismo.

El eje norte del Bulevar, desde Plaza de Castilla hasta La Menina, en Alcobendas, contará con 12 kilómetros que concentrarán el 15% del PIB de España y la sede de 50 grandes multinacionales.

Un nuevo entorno estratégico, moderno y competitivo

La primera fase de construcción de este Bulevar Madrid Norte va a tener una duración de alrededor de once meses y contará con un presupuesto de 9,43 millones de euros financiados con el Plan de Inversiones Cuatrienal 2025 – 2028.

Las obras van a aplicarse sobre una superficie de unos 50.000 metros cuadrados, el tramo comprendido entre la glorieta de la Avenida de Valdelaparra y la calle Francisco Gervás de Alcobendas y más de 200 empresas se verán beneficiadas por las mejoras de su entorno.

Los trabajos darán lugar a un bulevar urbano, con una anchura de 30 metros, que va a tener un gran paseo central ajardinado, dos calzadas en ambos sentidos de la circulación y dos aceras laterales.

En la remodelación se van a renovar los pavimentos (14.340 metros cuadrados), se van a plantar alrededor de 430 árboles de varias especies, se añadirá nuevo mobiliario urbano y se buscará una mayor eficiencia energética, a través de una reforma de la red de alumbrado y la incorporación de nuevas luminarias de luces LED eficientes.

Con este nuevo paseo urbano, los peatones van a poder llegar directamente desde Alcobendas al Distrito Financiero de Madrid Norte caminando o en bicicleta, ya que se van a construir vías peatonales preferentes y seguras. Habrá un carril bici de 1.151 metros para facilitar los desplazamientos a pie o sobre dos ruedas hasta el Centro Comercial Río Norte o el Centro Comercial Carrefour, las empresas del polígono industrial, la urbanización Cuestablanca o a los dos institutos de la zona, el Severo Ochoa y el Virgen de la Paz.

Aspectos esenciales y atractivos para las compañías nacionales e internacionales a la hora de tener en cuenta la ubicación que elegirán para desarrollar su actividad empresarial en la región.

La gran zona diseñada para los peatones

El Bulevar Madrid Norte promovido por el Ayuntamiento de Alcobendas contará también con una gran zona estancial; es decir, un espacio público sin edificaciones especialmente diseñado para los peatones.

En este caso, concretamente, se prevé una gran zona estancial próxima a la glorieta de la Avenida de Valdelaparra y la Avenida de la Industria. Según detalles del proyecto, se creará cubriendo, mediante una estructura de losa de hormigón de 715 metros cuadrados, el paso inferior de vehículos de acceso a Alcobendas que se creará desde la carretera de Fuencarral.

Tendrá, además, una amplia zona infantil de 800 metros cuadrados, además de 160 metros cuadrados de una enorme fuente recreativa y alrededor de 21.300 metros cuadrados de zonas verdes en toda la actuación. Con la nueva ordenación, esta transformación urbana traerá 920 metros lineales de banco continuo y 40 nuevas plazas de estacionamiento.

Modelo urbano innovador y comprometido con el medio ambiente

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la economía circular y la conservación del medio ambiente, este proyecto del Ayuntamiento de Alcobendas prevé la construcción de un depósito soterrado de gran volumen, conocido como tanque de tormentas, que va a permitir la recogida de aguas pluviales que se reutilizarán para el riego de las zonas verdes y plantaciones previstas en la zona.

Con respecto a la remodelación de la M-603 en una arteria urbana, el proyecto prevé un rediseño que va a integrar la carretera ambientalmente con los espacios naturales que la rodean, cuidando la renaturalización vegetal del suelo libre, la protección del arbolado existente o la inclusión de especiales vegetales autóctonas. Por su parte, en las superficies sin urbanizar está previsto la construcción de laminadores de agua de lluvia para su filtración al terreno y evitar el arrastre de tierras.

Bulevar Madrid Norte, un proyecto en cifras

Por último, si miramos con detalle las cifras de este proyecto Bulevar Madrid Norte, veremos que son muy importantes y de gran envergadura.

.- Inversión de 9,43 millones de euros

.- Renovación de un amplio espacio de 50.000 metros cuadrados.

.- Más de 200 empresas se beneficiarán de la mejora de su entorno.

.- Un bulevar urbano, con una anchura de 30 metros.

.- Plantación de 430 árboles de varias especies.

.- 800 metros cuadrados de zona infantil.

.- 21.300 metros cuadrados de zonas verdes.

.- Un carril bici de 1.151 metros.

Información sobre avances y tráfico

Desde el Ayuntamiento de Alcobendas se han planificado las obras en coordinación con Policía Local y el área de Movilidad para reducir al mínimo las afecciones a la circulación de vecinos y trabajadores, manteniendo varios carriles operativos y desviando los autobuses con recorridos alternativos.

Además, el consistorio ha habilitado el correo electrónico [email protected] donde se puede solicitar información, así como consultar los avances, previsiones e incidencias que se puedan derivar de las obras.