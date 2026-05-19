Nubarrones dan paso a un día mayormente despejado en toda la provincia, con brumas y nieblas que parecen querer jugar al escondite en las zonas altas del sur. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán ligeramente en el litoral y ascenderán en el sur. A pie de calle, el viento soplará suave, convirtiendo este 19 de mayo de 2026 en un día más que llevadero. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo brumoso con probabilidades de lluvia

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, dejando asomar algunos claros entre la bruma, aunque la amenaza de chubascos ligeros ronda la ciudad con una probabilidad moderada. Las temperaturas oscilan entre los 11 grados al amanecer y alcanzan un máximo de 26, mientras la humedad se siente cargada, alcanzando niveles perceptibles que podrían hacer que la sensación térmica se acerque a los 26 grados, haciendo que el ambiente sea más pesado.

Ya por la tarde, el sol se comportará como un tímido invitado, en un día donde el viento permanecerá tranquilo. Sin embargo, existe un leve margen para que se presenten algunas lloviznas en la noche. Así, antes de que el sol se despida a las 21:32, los bilbaínos podrán disfrutar de unas horas de luz, mientras el cielo se tiñe de tonos cálidos que invitan a salir a disfrutar del final del día.

Cielos nublados y posibilidad de lluvia en Baracaldo

El aire fresco y húmedo que invade Baracaldo esta mañana deja entrever un día marcado por la inestabilidad. Los cielos, cubiertos de nubes grises, prometen cambios drásticos en la atmósfera. A medida que avanza la jornada, se prevé un leve aumento en la probabilidad de lluvia que alcanzará el 30% por la tarde, mientras la temperatura oscilará entre los 12°C y 25°C.

La mañana se presenta con cielos nublados y temperaturas suaves, pero se anticipa un ambiente más revuelto a medida que avanza el día. El viento soplará de forma constante a 10 km/h, con rachas que podrían llegar a los 40 km/h. La alta humedad, que alcanzará hasta un 100%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo que indica el termómetro. Mejor llevar paraguas y abrigo si planeas salir.

Guecho: ambiente soleado con nubes posibles

Esta jornada comienza con un amanecer tranquilo en Guecho, donde el sol saldrá a las 06:44 y brindará un total de 14 horas y 49 minutos de luz. A primera hora, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 14 grados y el cielo estará mayormente despejado. Ya por la tarde, la situación se tornará ligeramente más variable, con una máxima que alcanzará los 22 grados, aunque se prevén algunas nubes y una probabilidad de lluvia del 20%, especialmente hacia la noche.

El viento soplará del norte a una velocidad media de 10 km/h, sin ser una jornada de viento fuerte, aunque hay ráfagas que podrían llegar hasta los 30 km/h. La humedad será notable, con un 95% en su punto más alto, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado. En resumen, será un día variado, con un ambiente ideal para disfrutar del aire libre, siempre y cuando se esté alerta a posibles nubes en la tarde y noche.

Santurce: día templado con sol y nubes

La jornada se presenta con un tiempo templado, alternando momentos de sol y algunas nubes pasajeras. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán cómodas y, aunque se perciben leves probabilidades de lluvia en la tarde, el viento soplará con suavidad, apenas perturbando la tranquilidad del día.

Un ambiente ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya sea explorando los rincones de la ciudad o compartiendo un rato en algún café. Aprovechar el tiempo será la mejor manera de vivir esta jornada.

Cielos parcialmente nublados con posibilidad de lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 11 grados, lo que crea un ambiente fresco y agradable. A medida que avanza el día, se espera que las nubes vayan cediendo protagonismo, pero una probabilidad de lluvia del 35% en la tarde-noche podría hacer su aparición. Con temperaturas que alcanzarán los 26 grados, es recomendable llevar una chaqueta ligera y estar preparados para una posible llovizna hacia la tarde.