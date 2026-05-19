Empezar el día con el depósito lleno se ha convertido ya en una rutina para muchos conductores madrileños, sobre todo para quienes utilizan el coche a diario para ir al trabajo o hacer desplazamientos largos dentro de la Comunidad de Madrid. Y aunque los precios de los carburantes parecen llevar varias semanas moviéndose sin grandes sobresaltos, siguen todavía condicionados por un escenario internacional marcado por la evolución del petróleo y las tensiones que afectan a los mercados energéticos. Por ello, saber qué marca el precio cada día continúa siendo importante y más si tenemos en cuenta que las diferencias entre gasolineras pueden ser significativas. Descubramos entonces cuál es el precio de la gasolina en este martes 19 de mayo y dónde se ubican las gasolineras más baratas de Madrid.

Y para saber los precios, podemos entrar en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica donde es posible comprobar, además, cómo llenar el depósito puede salir varios euros más barato dependiendo de la estación elegida. En un primer vistazo para hoy se espera que las cadenas low cost y las gasolineras vinculadas a hipermercados vuelvan a colocarse entre las opciones más económicas, especialmente en municipios como Meco o algunas localidades del sur madrileño, donde durante las últimas jornadas han aparecido algunos de los precios más competitivos de gasolina 95. Además, muchos conductores ya han incorporado la costumbre de revisar precios antes de salir de casa, especialmente ahora que las pequeñas variaciones semanales vuelven a notarse en el gasto mensual. Y es que aunque a simple vista unos céntimos parezcan poca cosa, cuando se llena el depósito completo la diferencia puede acabar siendo bastante considerable.

Precio de la gasolina hoy 19 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Los precios que aparecen a continuación corresponden a las últimas actualizaciones notificadas por las propias estaciones de servicio.

Gasolina 95

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. 1,355 €/l

. Meco. Camino del Olivo, 1. 1,355 €/l Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. 1,369 €/l

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. 1,369 €/l GasExpress . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. 1,369 €/l

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. 1,369 €/l Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. 1,369 €/l

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. 1,369 €/l Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. Europa s/n. 1,369 €/l

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. Europa s/n. 1,369 €/l Ballenoil . Coslada. Avenida Jarama, 17. 1,389 €/l

. Coslada. Avenida Jarama, 17. 1,389 €/l Ballenoil . Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22. 1,389 €/l

. Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22. 1,389 €/l Petroprix . Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. 1,389 €/l

. Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. 1,389 €/l Ballenoil . Coslada. Avenida Constitución, 28. 1,389 €/l

. Coslada. Avenida Constitución, 28. 1,389 €/l Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. 1,389 €/l

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. 1,389 €/l T9 . Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. 1,389 €/l Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. 1,389 €/l

. Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. 1,389 €/l Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. 1,389 €/l

. Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. 1,389 €/l GasExpress . Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. 1,389 €/l Plenergy . Madrid. Calle Pirotecnia, 2. 1,389 €/l

. Madrid. Calle Pirotecnia, 2. 1,389 €/l Plenergy . Coslada. Avenida San Pablo, 29. 1,389 €/l

. Coslada. Avenida San Pablo, 29. 1,389 €/l Plenergy . Torrejón de Ardoz. Avenida Premios Nobel, 1. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Avenida Premios Nobel, 1. 1,389 €/l Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. 1,389 €/l Plenergy . Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 1. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 1. 1,389 €/l Plenergy . Rivas-Vaciamadrid. Calle Carretilla, 36. 1,389 €/l

. Rivas-Vaciamadrid. Calle Carretilla, 36. 1,389 €/l Ballenoil . Madrid. Calle Francisca Torres Catalán, 24. 1,389 €/l

. Madrid. Calle Francisca Torres Catalán, 24. 1,389 €/l Petroprix . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. 1,389 €/l Plenergy . Madrid. Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km 20. 1,389 €/l

. Madrid. Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km 20. 1,389 €/l Plenergy . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 249. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 249. 1,389 €/l Ballenoil. Torrejón de Ardoz. Calle Circunvalación, 64. 1,389 €/l

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. 1,479 €/l

. Madrid. Calle José Paulete. 1,479 €/l Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5. 1,535 €/l

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5. 1,535 €/l Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. 1,539 €/l

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. 1,539 €/l Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa Autovía Madrid-Barcelona km 34. 1,553 €/l

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa Autovía Madrid-Barcelona km 34. 1,553 €/l Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. 1,559 €/l

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. 1,559 €/l Shell . Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. 1,579 €/l

. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. 1,579 €/l Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. 1,589 €/l

. Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. 1,589 €/l E.Leclerc . Aranjuez. Paseo Deleite, 13. 1,599 €/l

. Aranjuez. Paseo Deleite, 13. 1,599 €/l Confort Auto . Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. 1,599 €/l

. Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. 1,599 €/l BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. 1,599 €/l

. El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. 1,599 €/l Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. 1,617 €/l

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. 1,617 €/l Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Ciudad Loranca. 1,617 €/l

. Fuenlabrada. Ciudad Loranca. 1,617 €/l Shell . Madrid. Carrera Valencia km 14,800. 1,619 €/l

. Madrid. Carrera Valencia km 14,800. 1,619 €/l Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache. 1,624 €/l

. Navalcarnero. Polígono Alparache. 1,624 €/l Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. 1,629 €/l

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. 1,629 €/l Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. 1,639 €/l

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. 1,639 €/l Cepsa La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. 1,639 €/l

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. 1,639 €/l Galp . Villalba de Guadarrama. Carrefour Los Valles. 1,639 €/l

. Villalba de Guadarrama. Carrefour Los Valles. 1,639 €/l Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. 1,639 €/l

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. 1,639 €/l Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. 1,649 €/l

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. 1,649 €/l Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. 1,649 €/l

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. 1,649 €/l Avia . Alcorcón. Carretera M-506 km 4,900. 1,649 €/l

. Alcorcón. Carretera M-506 km 4,900. 1,649 €/l Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. 1,649 €/l

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. 1,649 €/l Avia . Alcorcón. Carretera M-506 km 4. 1,649 €/l

. Alcorcón. Carretera M-506 km 4. 1,649 €/l Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. 1,649 €/l

Diésel

Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. 1,529 €/l

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. 1,529 €/l Lavaplus . Alcorcón. Avenida Europa, 15. 1,529 €/l

. Alcorcón. Avenida Europa, 15. 1,529 €/l Alcampo Fuenlabrada . Ciudad Loranca. 1,529 €/l

. Ciudad Loranca. 1,529 €/l Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. 1,549 €/l

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. 1,549 €/l Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. 1,559 €/l

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. 1,559 €/l Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5. 1,569 €/l

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5. 1,569 €/l Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. 1,569 €/l

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. 1,569 €/l Plenergy . El Escorial. Calle Estación, 40. 1,569 €/l

. El Escorial. Calle Estación, 40. 1,569 €/l Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. 1,569 €/l

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. 1,569 €/l Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. 1,569 €/l

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. 1,569 €/l Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa. 1,569 €/l

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa. 1,569 €/l Ballenoil . Algete. Calle Pelaya, 1. 1,574 €/l

. Algete. Calle Pelaya, 1. 1,574 €/l Esteba Rivas . Getafe. Calle Eratóstenes, 15. 1,576 €/l

. Getafe. Calle Eratóstenes, 15. 1,576 €/l Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. 1,579 €/l

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. 1,579 €/l Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. 1,579 €/l

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. 1,579 €/l Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. 1,579 €/l

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. 1,579 €/l Ballenoil . Getafe. Calle Franklin, 1. 1,579 €/l

. Getafe. Calle Franklin, 1. 1,579 €/l Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. 1,579 €/l

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. 1,579 €/l T9 . Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. 1,579 €/l

. Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. 1,579 €/l Ballenoil . Collado Villalba. Calle Escofina, 3. 1,579 €/l

. Collado Villalba. Calle Escofina, 3. 1,579 €/l Petroprix . Fuenlabrada. Calle Constitución, 100. 1,579 €/l

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 100. 1,579 €/l Petroprix . Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. 1,579 €/l

. Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. 1,579 €/l Shell . Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. 1,579 €/l

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. 1,579 €/l Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. 1,579 €/l

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. 1,579 €/l Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. 1,579 €/l

Mapa con las gasolineras más baratas

Como se puede ver en listados como el proporcionado, las gasolineras automáticas y las cadenas de bajo coste continúan ganando terreno entre los conductores que buscan ahorrar cada vez que repostan. Muchas de ellas mantienen precios más bajos porque trabajan con menos personal, instalaciones más sencillas o menos servicios añadidos que las grandes petroleras tradicionales.

Eso no significa que el combustible sea peor. En España todas las estaciones de servicio están obligadas a cumplir controles y requisitos de calidad bastante estrictos, independientemente de la marca o del precio que tengan en surtidor. La ubicación también sigue influyendo mucho. Las estaciones cercanas a autopistas o zonas con mucho tráfico suelen mantener precios algo más elevados, mientras que en polígonos industriales o municipios con más competencia es habitual encontrar carburantes algo más baratos.

A todo eso se suman factores internacionales que afectan continuamente al precio final, como la evolución del petróleo, los costes del transporte, los impuestos o el contexto geopolítico. Por eso los precios cambian constantemente y muchos conductores recurren ya a comparadores oficiales o aplicaciones móviles para localizar las gasolineras más económicas antes de repostar. El Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica sigue siendo una de las herramientas más utilizadas porque permite consultar precios oficiales prácticamente en tiempo real y localizar fácilmente las estaciones más baratas tanto en formato listado como sobre un mapa como este que ahora vemos: