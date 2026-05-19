Seis señales inesperadas, según los expertos, que aparecen justo antes de que la vida vaya bien

El Dr. Jim Taylor se ha pronunciado recientemente en un artículo especializado en psicología sobre las siete señales que aparecen cuando hay un cambio positivo en la vida. Desde China, otros expertos en la materia también han avisado de las seis señales que aparecen antes de que te vaya bien en la vida. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las señales principales para que te vaya bien en la vida.

Que todo vaya bien en nuestra vida es lo que perseguimos las miles de personas que formamos parte del planeta Tierra. Tener salud, dinero y trabajo son las tres palabras que siempre se repiten y también se le puede añadir el concepto de amistad, que siempre se tiene que mencionar para definir a una persona que le va bien en la vida. Porque tener amigos también es un tesoro y también pueden ayudar a iniciar el camino hacia una buena vida.

Señales para un cambio de vida

Para que la vida vaya bien, también hay que tener una actitud positiva y sobre las señales clave para un cambio de vida ha centrado su estudio el doctor Jim Taylor en un artículo publicado en la página web especializada Psychology Today.

Este experto en la materia hace referencia en su artículo a las señales de un cambio de vida positivo que pueden tener un importante valor en el viaje de superación personal. «Pueden validar todo el esfuerzo considerable que dedicaste a cambiar tu vida», cuenta en su publicación, que también deja claro que «las indicaciones de un cambio positivo pueden ser inspiradoras y motivarte aún más a seguir buscando la mejor versión de ti mismo».

Jim Taylor enumera siete señales en las que profundizar y que debes seguir para provocar un cambio en el estilo de vida. Son las siguientes:

Pensamiento Emociones Fisiología Lenguaje corporal Mensajes a otros Cómo te responden los demás Calidad de las relaciones

«A medida que avanzas en tu viaje para convertirte en la mejor versión de ti mismo, puedes usar estas siete señales para afirmar tus esfuerzos y reforzar tu determinación de continuar hacia adelante», dice en su conclusión publicada en este medio especializado, en el que también cita una frase como algo a lo que debe agarrarse toda persona que busca un nuevo camino en esta vida: «Mi viaje ha sido un desafío, pero me estoy acercando cada vez más a la persona que quiero ser y a vivir la vida que quiero vivir».

Las 6 señales antes de que te vaya bien

La revista GQ de China también ha ahondado en las señales que hablan de un cambio de vida, pero concretamente lo han hecho de las que aparecen antes de que la vida te vaya bien. Para llegar a tener una estabilidad, primero siempre hay que pasar por peores situaciones y de cómo salgas de estos casos marcará el devenir en la vida. Este artículo cita a varios expertos en psicología que hacen referencia a las seis señales que aparecen antes de que la vida empiece a florecer. Son las siguientes:

Sentirse perdido Decepción con uno mismo No aceptar los consejos Sentirse impaciente y ansioso Tener prisa por alcanzar el objetivo No valorar los gustos de antes

Según los expertos que cita este medio, estas son las seis señales que suelen aparecer y los procesos que tienen que superar las personas antes de que vaya bien en la vida.