La psicología sugiere que las personas que se enfadan por todo no tienen un problema de personalidad, sino que acumulan una gran cantidad de problemas y «cualquier gota» les sobrepasa

Expertos en psicología han ahondado en uno de los grandes misterios de la historia de la humanidad: ¿qué hay detrás de las personas que se enfadan por todo? Voces autorizadas en esta materia han dejado claro que esto no tiene que ver con la personalidad de estos individuos, sino con los problemas que acumulan y hacen que cualquier gota colme su vaso. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas que se enfadan con todo.

Esto es un clásico de la vida y seguro que conoces a alguien: la persona que se enfada por todo y que se queja por cualquier situación, aunque a ti te parezca que el motivo no es suficiente. Una psicóloga experta en la materia ha ahondado en este tema en un vídeo publicado en las redes sociales. Claudia es la experta en relaciones, autoexigencia y psicosomática que ha publicado un vídeo viral en el que informa sobre las herramientas para no reaccionar impulsivamente y recuperar la calma en los momentos complicados.

La psicología y las personas que se enfadan por todo

«¿Te pasa que no tienes paciencia por nada y hasta la más mínima tontería te hace explotar?», comienza diciendo esta psicóloga sobre los casos de las personas que se muestran irritables por pequeñas cosas de la vida.

#rabia #explotar #ira #gestionemocional ♬ sonido original – Clàudia | Psicología y vida @lobaga ¿Sientes que vives con la mecha corta y que cualquier tontería te hace saltar? 🤯 No es que seas una persona irritable «porque sí», es que probablemente tu vaso ya está lleno y cualquier gota lo desborda. Vivir en modo «olla exprés» es agotador, tanto para ti como para tu entorno. La buena noticia es que esa impulsividad no es una condena, es una señal de que necesitas herramientas. Si quieres recuperar la calma y aprender a responder en lugar de reaccionar, podemos trabajar juntos en tu gestión emocional. Agenda tu sesión o escríbeme por DM. 💬✨ #enfado

«Hablo de esa sensación de vivir con la mecha cortísima y cualquier ruido repetitivo, un objeto que se cae, una pregunta mal puesta, se siente como una agresión muy personal», sigue diciendo en el vídeo publicado en la red social TikTok que se ha hecho viral.

«Probablemente no es que seas una persona irritable por naturaleza, es que posiblemente vas por la vida con el vaso lleno y cualquier gota te sobrepasa. El problema no suele ser la tontería que te haya activado esa rabia. El problema suele ser todo el estrés y todo el cansancio que llevas acumulado y que no has sabido drenar y gestionar a tiempo», cuenta esta experta en psicología sobre las personas que se enfadan por cosas que son peccata minuta. Realmente, esto no tiene que ver con su personalidad y sí con situaciones de la vida que no está afrontando de la mejor forma posible. Por ello, una buena opción es tomarse las cosas con más calma, hablarlo todo para poder sacar todos los problemas y, por qué no, tomarse unas pequeñas vacaciones.