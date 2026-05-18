Arrancar la semana con el depósito lleno se ha convertido ya en una rutina para muchos conductores madrileños, sobre todo para quienes utilizan el coche a diario para ir al trabajo o hacer desplazamientos largos dentro de la Comunidad de Madrid. Y aunque los precios de los carburantes parece que llevan varias semanas moviéndose sin grandes sobresaltos, siguen bastante por encima a como estaban justo antes de la guerra en Irán, por ello, saber qué marca el precio para cada día es importante y más si tenemos en cuenta que las diferencias entre gasolineras pueden ser significativas. Descubramos entonces cuál es el precio de la gasolina en este lunes 18 de mayo y dónde se ubican las gasolineras más baratas de Madrid.

Y para saber los precios, podemos entrar en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica en el que comprobaremos además, cómo llenar el depósito puede salir varios euros más barato dependiendo de la estación elegida. Y en un primer vistazo para hoy podemos ver como las cadenas low cost y las gasolineras vinculadas a hipermercados vuelven a colocarse este lunes 18 de mayo entre las opciones más económicas, especialmente en municipios como Meco, Alcalá de Henares o algunas localidades del sur madrileño, donde siguen apareciendo algunos de los precios más bajos de gasolina 95. Además, muchos conductores ya han incorporado la costumbre de revisar precios antes de salir de casa, especialmente ahora que las pequeñas variaciones semanales vuelven a notarse en el gasto mensual. Y es que aunque a simple vista unos céntimos parezcan poca cosa, cuando se llena el depósito completo la diferencia puede acabar siendo bastante considerable.

Precio de la gasolina hoy 18 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Los precios que aparecen a continuación corresponden a las últimas actualizaciones notificadas por las propias estaciones de servicio.

Gasolina 95

Comercial Sama . Madrid. Calle Antonio López, 8. 1,859 €/l

. Madrid. Calle Antonio López, 8. 1,859 €/l Repsol . Leganés. Carretera R-5 km 5,5 (izquierdo). 1,759 €/l

. Leganés. Carretera R-5 km 5,5 (izquierdo). 1,759 €/l Repsol . Leganés. Carretera R-5 km 5,5 (derecho). 1,759 €/l

. Leganés. Carretera R-5 km 5,5 (derecho). 1,759 €/l Repsol . Loeches. Autopista R-3 km 19,5 (izquierdo). 1,759 €/l

. Loeches. Autopista R-3 km 19,5 (izquierdo). 1,759 €/l Repsol . Loeches. Autopista R-3 km 19,5 (derecho). 1,759 €/l

. Loeches. Autopista R-3 km 19,5 (derecho). 1,759 €/l Repsol . Meco. AU R-2 PK 35,5 M.D. 1,749 €/l

. Meco. AU R-2 PK 35,5 M.D. 1,749 €/l Repsol . Meco. AU R-2 PK 35,5 M.I. 1,749 €/l

. Meco. AU R-2 PK 35,5 M.I. 1,749 €/l Repsol . Pozuelo de Alarcón. Carretera Carabanchel M-502 km 3,6. 1,739 €/l

. Pozuelo de Alarcón. Carretera Carabanchel M-502 km 3,6. 1,739 €/l Repsol San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle de los Herradores, 1. 1,739 €/l

. San Fernando de Henares. Calle de los Herradores, 1. 1,739 €/l Repsol Área Europa 365 . Ciempozuelos. N-IV km 33. 1,719 €/l

. Ciempozuelos. N-IV km 33. 1,719 €/l Repsol Urtinsa 365 . Alcorcón. Calle Ebanistas, 2. 1,719 €/l

. Alcorcón. Calle Ebanistas, 2. 1,719 €/l EDV . Miraflores de la Sierra. Carretera M-611 km 7,6 General Sanjurjo. 1,709 €/l

. Miraflores de la Sierra. Carretera M-611 km 7,6 General Sanjurjo. 1,709 €/l Repsol . Madrid. Carretera de La Coruña km 12. 1,708 €/l

. Madrid. Carretera de La Coruña km 12. 1,708 €/l Repsol . Madrid. Calle Mateo Inurria, 4. 1,705 €/l

. Madrid. Calle Mateo Inurria, 4. 1,705 €/l Repsol . Valdemorillo. Calle San Juan, 38. 1,705 €/l

. Valdemorillo. Calle San Juan, 38. 1,705 €/l Repsol . Miraflores de la Sierra. CR M-611, 3,1. 1,705 €/l

. Miraflores de la Sierra. CR M-611, 3,1. 1,705 €/l Repsol . Madrid. Calle Alberto Aguilera, 9. 1,705 €/l

. Madrid. Calle Alberto Aguilera, 9. 1,705 €/l Repsol . Madrid. Avenida Doctor Esquerdo, 153. 1,705 €/l

. Madrid. Avenida Doctor Esquerdo, 153. 1,705 €/l Repsol . Madrid. Plaza Legazpi, 9. 1,705 €/l

. Madrid. Plaza Legazpi, 9. 1,705 €/l Repsol . Cercedilla. Carretera M-622 km 7,2. 1,705 €/l

. Cercedilla. Carretera M-622 km 7,2. 1,705 €/l Repsol . Buitrago del Lozoya. Avenida Madrid s/n. 1,705 €/l

. Buitrago del Lozoya. Avenida Madrid s/n. 1,705 €/l Repsol . Galapagar. CR M-505, 17,4. 1,705 €/l

. Galapagar. CR M-505, 17,4. 1,705 €/l Repsol . Perales de Tajuña. Autovía E-901/A-3 km 35,2. 1,705 €/l

. Perales de Tajuña. Autovía E-901/A-3 km 35,2. 1,705 €/l Repsol . Guadalix de la Sierra. Carretera Torrelaguna-El Escorial km 3. 1,705 €/l

. Guadalix de la Sierra. Carretera Torrelaguna-El Escorial km 3. 1,705 €/l Repsol. Colmenar Viejo. Avenida de la Libertad, s/n. 1,705 €/l

Gasolina 98

Industrial Los Ángeles . San Martín de la Vega. Carretera M-506 km 46,5. 2,239 €/l

. San Martín de la Vega. Carretera M-506 km 46,5. 2,239 €/l EDV . Miraflores de la Sierra. M-611 km 7,6. 1,869 €/l

. Miraflores de la Sierra. M-611 km 7,6. 1,869 €/l Repsol . Miraflores de la Sierra. CR M-611, 3,1. 1,865 €/l

. Miraflores de la Sierra. CR M-611, 3,1. 1,865 €/l Repsol . Guadalix de la Sierra. Carretera Torrelaguna-El Escorial km 3. 1,865 €/l

. Guadalix de la Sierra. Carretera Torrelaguna-El Escorial km 3. 1,865 €/l Comercial Sama . Madrid. Calle Antonio López, 8. 1,859 €/l

. Madrid. Calle Antonio López, 8. 1,859 €/l Repsol . Pozuelo de Alarcón. M-502 km 3,6. 1,839 €/l

. Pozuelo de Alarcón. M-502 km 3,6. 1,839 €/l Repsol . Mejorada del Campo. Calle Duratón, 1. 1,839 €/l

. Mejorada del Campo. Calle Duratón, 1. 1,839 €/l Repsol San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle de los Herradores, 1. 1,839 €/l

. San Fernando de Henares. Calle de los Herradores, 1. 1,839 €/l Repsol . Madrid. Carretera Colmenar Viejo km 10,5. 1,830 €/l

. Madrid. Carretera Colmenar Viejo km 10,5. 1,830 €/l Repsol . Pelayos de la Presa. M-501 km 48,2. 1,829 €/l

. Pelayos de la Presa. M-501 km 48,2. 1,829 €/l Repsol . Fuentidueña de Tajo. A-3 km 62,5. 1,829 €/l

. Fuentidueña de Tajo. A-3 km 62,5. 1,829 €/l Repsol . Colmenar del Arroyo. M-501 km 34,1. 1,825 €/l

. Colmenar del Arroyo. M-501 km 34,1. 1,825 €/l Repsol . Leganés. R-5 km 5,5 (izquierdo). 1,819 €/l

. Leganés. R-5 km 5,5 (izquierdo). 1,819 €/l Repsol . Leganés. R-5 km 5,5 (derecho). 1,819 €/l

. Leganés. R-5 km 5,5 (derecho). 1,819 €/l Repsol . Loeches. R-3 km 19,5 (izquierdo). 1,819 €/l

. Loeches. R-3 km 19,5 (izquierdo). 1,819 €/l Repsol . Loeches. R-3 km 19,5 (derecho). 1,819 €/l

. Loeches. R-3 km 19,5 (derecho). 1,819 €/l BP Soto I . Soto del Real. M-609 km 3. 1,815 €/l

. Soto del Real. M-609 km 3. 1,815 €/l BP A3 Perales de Tajuña . Perales de Tajuña. A-3 km 37,870. 1,815 €/l

. Perales de Tajuña. A-3 km 37,870. 1,815 €/l Repsol . Madrid. Mateo Inurria, 4. 1,815 €/l

. Madrid. Mateo Inurria, 4. 1,815 €/l Repsol . Valdemorillo. Calle San Juan, 38. 1,815 €/l

. Valdemorillo. Calle San Juan, 38. 1,815 €/l Repsol . Madrid. Alberto Aguilera, 9. 1,815 €/l

. Madrid. Alberto Aguilera, 9. 1,815 €/l Repsol . Madrid. Doctor Esquerdo, 153. 1,815 €/l

. Madrid. Doctor Esquerdo, 153. 1,815 €/l Repsol . Madrid. Plaza Legazpi, 9. 1,815 €/l

. Madrid. Plaza Legazpi, 9. 1,815 €/l Repsol . Galapagar. CR M-505, 17,4. 1,815 €/l

. Galapagar. CR M-505, 17,4. 1,815 €/l Repsol. Madrid. Aeropuerto Barajas T4. 1,815 €/l

Diésel

Comercial Sama . Madrid. Calle Antonio López, 8. 1,949 €/l

. Madrid. Calle Antonio López, 8. 1,949 €/l Repsol . Loeches. R-3 km 19,5 (izquierdo). 1,879 €/l

. Loeches. R-3 km 19,5 (izquierdo). 1,879 €/l Repsol . Loeches. R-3 km 19,5 (derecho). 1,879 €/l

. Loeches. R-3 km 19,5 (derecho). 1,879 €/l Repsol . Meco. AU R-2 PK 35,5 M.D. 1,869 €/l

. Meco. AU R-2 PK 35,5 M.D. 1,869 €/l Repsol . Meco. AU R-2 PK 35,5 M.I. 1,869 €/l

. Meco. AU R-2 PK 35,5 M.I. 1,869 €/l Repsol . Leganés. R-5 km 5,5 (izquierdo). 1,869 €/l

. Leganés. R-5 km 5,5 (izquierdo). 1,869 €/l Repsol . Leganés. R-5 km 5,5 (derecho). 1,869 €/l

. Leganés. R-5 km 5,5 (derecho). 1,869 €/l Petronor . Morata de Tajuña. M-311 km 4,9. 1,852 €/l

. Morata de Tajuña. M-311 km 4,9. 1,852 €/l Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 2. 1,849 €/l

. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 2. 1,849 €/l Repsol . Pozuelo de Alarcón. M-502 km 3,6. 1,839 €/l

. Pozuelo de Alarcón. M-502 km 3,6. 1,839 €/l Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle Arenas, 2. 1,839 €/l

. Pinto. Calle Arenas, 2. 1,839 €/l Repsol San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle Herradores, 1. 1,839 €/l

. San Fernando de Henares. Calle Herradores, 1. 1,839 €/l Es Esucarto . Torrejón de Ardoz. Pozo de las Nieves s/n. 1,824 €/l

. Torrejón de Ardoz. Pozo de las Nieves s/n. 1,824 €/l Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. 1,819 €/l

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. 1,819 €/l Cepsa Atalaya 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 24. 1,819 €/l

. Butarque. Calle Marc Gené, 24. 1,819 €/l Repsol . Orusco. M-204 km 14,7. 1,809 €/l

. Orusco. M-204 km 14,7. 1,809 €/l EDV . Miraflores de la Sierra. M-611 km 7,6. 1,799 €/l

. Miraflores de la Sierra. M-611 km 7,6. 1,799 €/l Repsol Área Europa 365 . Ciempozuelos. N-IV km 33. 1,799 €/l

. Ciempozuelos. N-IV km 33. 1,799 €/l Repsol . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. 1,799 €/l

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. 1,799 €/l Repsol . Mejorada del Campo. Calle Duratón, 1. 1,799 €/l

. Mejorada del Campo. Calle Duratón, 1. 1,799 €/l BP Villalbilla . M-204 km 39. 1,789 €/l

. M-204 km 39. 1,789 €/l Repsol . Valdemorillo. Calle San Juan, 38. 1,789 €/l

. Valdemorillo. Calle San Juan, 38. 1,789 €/l Repsol . Miraflores de la Sierra. CR M-611, 3,1. 1,789 €/l

. Miraflores de la Sierra. CR M-611, 3,1. 1,789 €/l Repsol . Colmenar de Oreja. Calle Madrid, 1. 1,789 €/l

. Colmenar de Oreja. Calle Madrid, 1. 1,789 €/l Repsol. Buitrago del Lozoya. Avenida Madrid s/n. 1,789 €/l

Mapa con las gasolineras más baratas

Como se puede ver en listados como el proporcionado, las gasolineras automáticas y las cadenas de bajo coste continúan ganando terreno entre los conductores que buscan ahorrar cada vez que repostan. Muchas de ellas mantienen precios más bajos porque trabajan con menos personal, instalaciones más sencillas o menos servicios añadidos que las grandes petroleras tradicionales.

Eso no significa que el combustible sea peor. En España todas las estaciones de servicio están obligadas a cumplir controles y requisitos de calidad bastante estrictos, independientemente de la marca o del precio que tengan en surtidor. La ubicación también sigue influyendo mucho. Las estaciones cercanas a autopistas o zonas con mucho tráfico suelen mantener precios algo más elevados, mientras que en polígonos industriales o municipios con más competencia es habitual encontrar carburantes algo más baratos.

A todo eso se suman factores internacionales que afectan continuamente al precio final, como el contexto geopolítico que afecta al coste del petróleo, los impuestos, o el transporte. Por eso los precios cambian constantemente y muchos conductores recurren ya a comparadores oficiales o aplicaciones móviles para localizar las gasolineras más económicas antes de repostar. Y como ya sabemos, y hemos comprobado, el Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica sigue siendo una de las herramientas más utilizadas porque permite consultar precios oficiales prácticamente en tiempo real y localizar fácilmente las estaciones más baratas tanto en formato listado como sobre un mapa como este que os dejamos a modo de ejemplo.