Resultados elecciones Andalucía 2026: quién ha ganado y mapa electoral de cada provincia

Los colegios electorales andaluces ya han cerrado sus puertas y ya conocemos los primeros resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en las que se eligen a los 109 diputados que formarán parte del Parlamento andaluz. Casi siete millones de ciudadanos estaban llamados a votar hoy en unos comicios que decidirán la composición del parlamento autonómico y el futuro Gobierno regional.

Este es el resultado de las elecciones en Andalucía provincia a provincia: aquí podrás ver cuántos escaños se reparten, quién va ganando las elecciones de Andalucía en cada territorio y cuánto es la mayoría absoluta.

Resultado de las elecciones en Almería

Resultado de las elecciones en Cádiz

Resultado de las elecciones en Málaga

Resultado de las elecciones en Jaén

Resultado de las elecciones en Sevilla

Resultado de las elecciones en Huelva

Resultado de las elecciones en Granada