¿Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía?

Mientras sigue avanzando la jornada electoral en Andalucía, los partidos ya hacen cuentas pensando en lo que puede pasar esta noche durante el escrutinio. Más allá de quién gane las elecciones de Andalucía, hay un número que todos tienen en mente porque es el que realmente puede marcar la diferencia en el Parlamento andaluz y que no es otro que el de los 55 diputados. Alcanzar esa cifra supone tener la mayoría absoluta y poder gobernar sin depender de acuerdos con otras formaciones, algo especialmente importante en un escenario político donde cada escaño puede acabar siendo decisivo.

Durante el recuento no bastará simplemente con saber quién gana las elecciones. Lo realmente importante será comprobar cuántos diputados consigue cada partido y hasta dónde llegan los bloques de izquierda y derecha. De hecho, en Andalucía muchas veces la clave no está en ser la lista más votada, sino en alcanzar esa barrera que permite gobernar con estabilidad y sin depender continuamente de otros grupos parlamentarios. Así una vez comience el recuento a lo largo de la noche, habrá momentos en los que un único diputado arriba o abajo pueda cambiar completamente el panorama político andaluz. Por eso los partidos siguen con tanta atención los últimos escaños que se reparten en provincias donde las diferencias suelen ser muy ajustadas. En algunas ocasiones anteriores, apenas unos cientos de votos han terminado inclinando el equilibrio del Parlamento y no se sabe si en estas elecciones podría ocurrir algo similar.

Cuántos escaños hacen falta para la mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento andaluz cuenta con 109 diputados en total y eso hace que la mayoría absoluta quede fijada en 55 escaños. Esa es la barrera que todos los partidos tendrán esta noche en la cabeza mientras avance el escrutinio, porque cruzarla cambia completamente el panorama político de la legislatura.

Llegar a esos 55 diputados permite que un candidato pueda ser investido presidente de la Junta en primera votación, sin necesidad de buscar apoyos de otros partidos ni esperar abstenciones para sacar adelante la investidura. En la práctica, también significa tener mucho más margen para gobernar después, especialmente a la hora de aprobar presupuestos o leyes importantes dentro del Parlamento.

Por eso, en cuanto empiecen a aparecer los primeros resultados, una buena parte de la atención estará puesta en comprobar si algún bloque consigue acercarse realmente a esa cifra o si Andalucía tiene que depender de pactos entre varias formaciones para formar gobierno. El sistema electoral andaluz además hace que cada provincia tenga bastante peso en el resultado final. Los diputados no se reparten de manera conjunta en toda la comunidad, sino provincia por provincia, algo que suele provocar diferencias importantes durante el recuento y hace que algunos escaños se terminen decidiendo por márgenes muy ajustado

Cómo se reparten los escaños en las elecciones de Andalucía

En Andalucía no todas las provincias tienen el mismo peso parlamentario. Sevilla es la que más diputados aporta con 18 escaños, seguida de Málaga con 17. Después aparecen Cádiz con 15 representantes y Granada con 13. Por detrás quedan Córdoba y Almería, ambas con 12 diputados, mientras que Jaén y Huelva cierran el reparto con 11 escaños cada una.

Eso hace que las estrategias electorales cambien bastante según el territorio. En provincias grandes, los partidos intentan consolidar amplias ventajas porque el número de diputados en juego es mucho mayor. Sin embargo, muchas veces son las provincias medianas las que terminan siendo decisivas, especialmente cuando el último escaño queda pendiente por diferencias muy pequeñas.

De hecho, durante el escrutinio suele haber bastante tensión precisamente en esos últimos diputados que bailan entre partidos y que pueden terminar inclinando la mayoría absoluta hacia un bloque u otro. En algunas elecciones autonómicas recientes es lo que ha pasado, y varios escaños se decidieron con porcentajes muy ajustados y acabaron condicionando toda la legislatura. Los partidos son conscientes de ello y por eso llevan semanas concentrando buena parte de sus esfuerzos en territorios donde el reparto está más abierto y donde todavía existe mucho voto indeciso.

Qué ocurre si nadie alcanza la mayoría absoluta en Andalucía

Ese es el escenario que más incertidumbre genera siempre después de unas elecciones autonómicas. Si ningún partido consigue la mayoría absoluta en Andalucía, entonces comienza automáticamente la fase de negociaciones para intentar formar gobierno. El reglamento del Parlamento andaluz establece que el candidato necesita mayoría absoluta en una primera votación de investidura. Si no alcanza los 55 apoyos, se celebra una segunda votación 48 horas después.

En esa segunda ronda ya no hace falta llegar a la mitad más uno de la cámara. Basta con conseguir más votos a favor que en contra. Es ahí donde las abstenciones pueden resultar decisivas y donde normalmente empiezan los contactos entre partidos para desbloquear la situación. Ese escenario suele abrir semanas de reuniones, acuerdos y negociaciones parlamentarias. Por eso esta noche no sólo importará quién gane las elecciones andaluzas, sino también qué margen consigue realmente cada formación para gobernar sin depender de terceros durante los próximos años.