Vox denuncia agresiones a sus apoderados en un colegio electoral de Sevilla

El cabeza de lista de Vox por Sevilla en las elecciones andaluzas, Javier Cortés, ha denunciado y condenado este domingo una presunta agresión a apoderados de su formación en el barrio sevillano de La Oliva. El candidato de Vox ha vinculado este episodio a la «extrema izquierda violenta» y ha hecho un llamamiento a la participación para poder propiciar una «ola de sentido común» en Andalucía, tras los comicios autonómicos.

Cortés ha explicado que algunos apoderados de la formación que lidera Santiago Abascal habrían sufrido una agresión durante la mañana de la jornada electoral «por parte de los de siempre», en alusión a la «extrema izquierda violenta».

El candidato de Vox ha trasladado su apoyo a los apoderados afectados y ha anunciado que se desplazaría hasta el lugar para acompañarlos y mostrarles su solidaridad. Pese a estas circunstancias, Cortés ha querido mandar «un mensaje de alegría». Según ha dicho, frente al «odio» que, en su opinión, recibe, Vox responde «con determinación».

El candidato de Vox por Sevilla ha agradecido el trabajo de los apoderados, simpatizantes y militantes de su formación durante la campaña. Según ha añadido, el dispositivo electoral ha funcionado durante toda la jornada.

Javier Cortés ha realizado un llamamiento a la participación de los andaluces en estos comicios autonómicos, apelando a que el resultado electoral permita reproducir en Andalucía una «ola de sentido común», en referencia a otros territorios donde Vox ha reforzado su presencia institucional.