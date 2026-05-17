Los proetarras atacan la sede de Vox en Vitoria con piedras y pintadas de «fuera fascistas»

Vox ha denunciado el intento de quemar este domingo su sede en Vitoria, además de la aparición de pintadas en las que se puede leer ‘Vox Kanpora, faxistak’ (Vox fuera, fascistas) y ‘Españolei sua’ (Fuego a los españoles). Todo ello sucede después de que el sábado 16 de mayo la sede haya sido atacada con piedras por los proetarras.

Según el presidente de Vox en Álava, Jonathan Romero, se trata «del segundo ataque contra la sede del partido en Vitoria en dos noches». Romero ha explicado que «ayer reventaron con piedras de gran tamaño la puerta de acceso al local y esta pasada madrugada, hacia las 2.00 horas, han intentado prenderle fuego».

Romero ha explicado que «las pintadas que han realizado en las paredes no dejan lugar a dudas de la autoría de esta nueva agresión, gentes vinculadas a la izquierda violenta y proetarra de esta tierra».

Romero ha añadido que se ha enterado por la administración de la comunidad de vecinos. Ellos le han informado a primera hora de la mañana de lo ocurrido, tras alertar a la Ertzaintza de que estaba ardiendo un portal. Vox ha interpuesto ante la Ertzaintza una denuncia por los daños ocasionados este domingo, como también los del sábado.